Статистика COVID-19 Україна: 480 хворих

В Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

УКРАЇНА

Протестовано: 2264

Захворіли: 480 (+62)

Одужали: 6 (+0)

Померли: 11 (+1)

Симптоми коронавірусу:



Підвищення температури до 39 градусів.

Інтоксикація організму.

Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;

Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.

Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.

Сухий кашель.

У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.

У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);

Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.

На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.

Симптоми коронавірусу:



Підвищення температури до 39 градусів.

Інтоксикація організму.

Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;

Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.

Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.

Сухий кашель.

У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.

У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);

Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.

На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 23 випадки;▪️Волинська область — 2 випадки;▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;▪️Донецька область — 6 випадків;▪️Житомирська область — 5 випадків;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 11 випадків;▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;▪️Кіровоградська область — 4 випадки;▪️м. Київ — 102 випадки;▪️Київська область — 49 випадків;▪️Львівська область — 6 випадків;▪️Луганська область — 2 випадки;▪️Одеська область — 8 випадків;▪️Полтавська область — 1 випадок;▪️Рівненська область — 11 випадків;▪️Сумська область — 9 випадків;▪️Тернопільська область — 60 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Хмельницька область — 2 випадки;▪️Чернівецька область — 75 випадків;▪️Черкаська область — 50 випадків;▪️Чернігівська область — 2 випадки.