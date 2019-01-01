Статистика COVID-19 Україна: 480 хворих

В Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
УКРАЇНА
Протестовано: 2264
Захворіли: 480 (+62)
Одужали: 6 (+0)
Померли: 11 (+1)
Протестовано: 2264
Захворіли: 480 (+62)
Одужали: 6 (+0)
Померли: 11 (+1)
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 23 випадки;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 11 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 102 випадки;
▪️Київська область — 49 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 8 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 11 випадків;
▪️Сумська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 60 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 2 випадки;
▪️Чернівецька область — 75 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Симптоми коронавірусу:
Підвищення температури до 39 градусів.
Інтоксикація організму.
Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;
Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.
Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.
Сухий кашель.
У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.
У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);
Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.
На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.
30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.
Симптоми коронавірусу:
Підвищення температури до 39 градусів.
Інтоксикація організму.
Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;
Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.
Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.
Сухий кашель.
У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.
У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);
Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.
На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.
30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.