29 березня Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.
Прес-служба інформує:
Під час розробки змін до Держбюджету Уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями.
Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації.
Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації.
Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації.
У запропонованому проєкті Держбюджету на потреби Міністерства освіти та науки передбачається 126 млрд грн. Тобто, зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми.
Село Лісники Києво-Святошинського району і смт Козин Обухівського району переходять на режим посиленого контролю.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Ми бачимо, що в області на сьогодні з’явилися декілька осередків захворювання на коронавірус. Наша головна задача – убезпечити від поширення коронавірусу інші міста та села області”, – повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови КОДА
Так, з 29 березня до 24 квітня 2020 року створюються цілодобові контрольно-пропускні пункти (КПП) на в’їзді та виїзді у ці населені пункти.
Хворих на коронавірус, що знаходяться на домашньому лікуванні, за межі сіл не випускатимуть.
Перелік правил, які будуть введено:
В’їзд та виїзд з цих населених пунктів приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, що здійснюють перевезення пасажирів, може бути здійснений виключно через контрольно-пропускні пункти.
Хворі з лабораторно підтвердженим захворюванням на COVID-19 та контактні особи з підтвердженими випадками захворювання, не зможуть виїхати з указаних територій.
В’їхати не зможуть мешканці інших населених пунктів, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань.
Усім водіям та пасажирам, які перетинатимуть КПП в обох напрямках, обов’язково вимірюватимуть температуру.