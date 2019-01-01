29 березня Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Під час розробки змін до Держбюджету Уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями.

Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації.

Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації.

У запропонованому проєкті Держбюджету на потреби Міністерства освіти та науки передбачається 126 млрд грн. Тобто, зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми.