На гарячу лінію з питань COVID-19 звернулися 33 тисяч жителів Київської області

З 1 березня за консультаціями на номер «гарячої лінії» з питань, пов’язаних із коронавірусом вже звернулися загалом 33066 осіб.



В середньому за добу за консультаціями звертаються більше 1000 людей.

0 800 33 68 19

+ 38 (067) 434 6239,

+ 38 (050) 440 1828

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Найчастіше запитують, що робити, якщо людинаконтактувала з особою, яка повернулася з-за кордону, та куди звернутися при появі підвищеної температури; чому в аптеках немає масок; яким чином можна доїхати до медичних закладів; за яких обставин можуть зменшититривалість карантину, де і за яких обставин можна здати тест, тощо.На всі звернення фахівці надають максимально вичерпнуінформацію.Нагадуємо телефони «гарячих ліній» з питань, пов’язанихіз коронавірусом:Консультації з питань соціального захисту населення у Київській області (з 9.00 до 18.00)Крім того, нагадуємо, що в області працює Антикризовийцентр допомоги Київщині. В рамках роботи Центру створено благодійний фонд «Час дій». Він прийматиме допомогу для медичних закладів, рятувальників, комунальних служб та всіх інших, хто підтримує життєдіяльність області та займатиметься цільовим розподілом коштів та інших видів допомоги.Звернутися в Центр можна за наступними телефонами: