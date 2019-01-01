КМДА: Тести для України - на антитіла, а для Іспанії - на антиген

Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла. У цьому і є їх велика відмінність.

«Про тести, від яких відмовилася Іспанія... Спершу зазначу: компанія Bioeasy з 12 березня 2020 року має сертифікат СЕ на продаж чотирьох видів експрес-тестів. Суттєве зауваження: Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла. У цьому і є їх велика відмінність», – зазначив Микола Поворозник.

«Тести на антитіла, які закупила Україна, мають чутливість 90,3%, специфічність – 100%, що підтверджено відповідними клінічними випробуваннями продукту та сертифікатами якості партії, – розповів Микола Поворозник та закликав журналістів до співпраці: – Ніколи не втомлюся повторювати і закликати: друзі, журналісти, блогери, активісти, будь ласка, перед тим, як поширити чергову «зраду», звертайтеся до фахівців, які вам все детально розкажуть! Ми максимально відкриті були, є і будемо!».

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив ситуацію з експрес-тестами на коронавірус.Він пояснив, що тести на антиген мають значно гіршу відтворюваність, а саме: 74%. Крім того, результат залежить від правильності забору зразків.