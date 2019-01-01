» » КМДА: Тести для України - на антитіла, а для Іспанії - на антиген
  • Учора, 23:50
  • 26
  • 0
+aA | -Aa 

КМДА: Тести для України - на антитіла, а для Іспанії - на антиген

Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла. У цьому і є їх велика відмінність.



Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив ситуацію з експрес-тестами на коронавірус.


«Про тести, від яких відмовилася Іспанія... Спершу зазначу: компанія Bioeasy з 12 березня 2020 року має сертифікат СЕ на продаж чотирьох видів експрес-тестів. Суттєве зауваження: Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла. У цьому і є їх велика відмінність», – зазначив Микола Поворозник.


Він пояснив, що тести на антиген мають значно гіршу відтворюваність, а саме: 74%. Крім того, результат залежить від правильності забору зразків.

«Тести на антитіла, які закупила Україна, мають чутливість 90,3%, специфічність – 100%, що підтверджено відповідними клінічними випробуваннями продукту та сертифікатами якості партії, – розповів Микола Поворозник та закликав журналістів до співпраці: – Ніколи не втомлюся повторювати і закликати: друзі, журналісти, блогери, активісти, будь ласка, перед тим, як поширити чергову «зраду», звертайтеся до фахівців, які вам все детально розкажуть! Ми максимально відкриті були, є і будемо!».
0 0

Київська міська державна адміністрація - КМДА 
 #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Ірпені повторно перевіряють вагітну жінку на коронавірус

В Ірпені повторно перевіряють вагітну жінку на коронавірус

Буча та регіон
Ірпінь, Коцюбинске, Гостомель, Ворзель: Куди звертатися, якщо є симптоми, схожі на коронавірус?

Ірпінь, Коцюбинске, Гостомель, Ворзель: Куди звертатися, якщо є симптоми, схожі на коронавірус?

Буча та регіон
КМДА прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві

КМДА прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві

Суспільство
У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

Буча та регіон
Понеділок: вулицями Бучі. Прогулянка

Понеділок: вулицями Бучі. Прогулянка

Суспільство
Ірпінсько-Бучанська центральна міська лікарня отримала тести COVID-19

Ірпінсько-Бучанська центральна міська лікарня отримала тести COVID-19

Буча та регіон
Всеукраїнський відбірний турнір VIII Кубку регіонів УЄФА з футболу 2012/13 у Київській області

Всеукраїнський відбірний турнір VIII Кубку регіонів УЄФА з футболу 2012/13 у Київській області

Буча та регіон
Списки Бучанських міських політичних партій

Списки Бучанських міських політичних партій

міська юстиція
Бучанське міське управління юстиції оприлюднює зміни

Бучанське міське управління юстиції оприлюднює зміни

міська юстиція
Київська обласна звітно-виборна конференція партії „Народний Союз Наша Україна”

Київська обласна звітно-виборна конференція партії „Народний Союз Наша Україна”

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.