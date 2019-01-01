Лікарі протидіють наростаючій паніці: Телефони спеціалістів

ІРПІНЬ, БУЧА, ГОСТОМЕЛЬ, ВОРЗЕЛЬ, КОЦЮБИНСЬКЕ....
Ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках)
Посилання на оригинал в соцмережі Фейсбук _ГОВОРИТ ИРПЕНЬ_
Список лікарів готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp:
+38 0675887736 - Лариса Альбінівна
+38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна
+38 (067) 955-36-94 - Світлана Сергіївна
+38 0502785938 - В'ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія
+38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна
+38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна
+38 (050) 048-67-03 - Талик Тарасович
+38 (050) 137-13-80 - Анна Сергіївна
+38 (097) 990-77-67 - Денис Олегович
+38 (099) 409-04-75 - Таміла Олександрівна
+38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович
+38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович
+38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна
+38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна
+38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна
+38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна
+38 (067) 761-55-78 - Олександра Вадимівна
+ 38 (050) 358- 63- 29 (Viber) - Марина Евгеніївна (+алерголог)
+38 0500500740 – Світлана (з пн 23.03)
+38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвісів
+38 (097) 700-29-22 - Світлана Івановна - лікар-психотерапевт, психолог
+38 (050) 94-34-610 - Олена Леонидівна – невропатолог дитячий + неврози + епілепсія
+38 (050) 009-53-90 - Вікторія Станіславівна
+38 (097) 119-66-14 - Марта Юріївна
+38 (095) 939-63-84 - Єлизавета Олександрівна
+38 (067) 766-63-35 - Наталя
+38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович
+38 (095) 825-08-30 - Світлана Федорівна – рентгенолог
+38 0503171869 - Олена Михайлівна
+38 (068) 6830869 - Лидия Аркадьевна
+38 (066) 273-61-15 - Вікторія Володимирівна
+38 (066) 590-45-46 - Катерина Iгорiвна
+38 (050) 235-36-68 - Сергій Валерійович
+38 (067) 236-39-34 - Анна Марківна
+38 (067) 702-35-94 - Назар Олегович
+38 (050) 404-44-43 – Олександр Петрович
+38 0678149191 - Лейла Ильинична
+38 (050) 177-348-7 - Антон Миколайович – дерматолог
+38 0661547149 Евгения Анатольевна - дерматолог
+38 0939363861 Максим Миколайович - проктолог
+38 (050) 310-21-75 - стоматолог
+ 38 (050) 0614487 - Антон Володимирович - судинний хірург + терапія
+38 0505378573 - Надежда Валерьевна – офтальмолог (пн-пт 9-18)
І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.
Метою наших безкоштовних консультацій є:
▪ відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежиттю. На сьогодні співвідношення випадків «небезбека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту зі 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.
▪ Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров׳я в світі не взмозі прийняти всіх хворих під час пандемії
Ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках)
Б Е З К Ш Т О В Н О, не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.
Важливо: тепер приходити на прийом до лікарні або викликати «швидку» тільки у разі крайньої необхідності !!!
Посилання на оригинал в соцмережі Фейсбук _ГОВОРИТ ИРПЕНЬ_
Список лікарів готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp:
▪ Сімейні лікарі (0 - & р.):
+38 0675887736 - Лариса Альбінівна
+38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна
+38 (067) 955-36-94 - Світлана Сергіївна
+38 0502785938 - В'ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія
+38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна
+38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна
+38 (050) 048-67-03 - Талик Тарасович
+38 (050) 137-13-80 - Анна Сергіївна
+38 (097) 990-77-67 - Денис Олегович
+38 (099) 409-04-75 - Таміла Олександрівна
+38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович
+38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович
▪ Терапевти (з 18 років):
+38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна
+38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна
+38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна
+38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна
▪ Педіатри (до 18 років):
+38 (067) 761-55-78 - Олександра Вадимівна
+ 38 (050) 358- 63- 29 (Viber) - Марина Евгеніївна (+алерголог)
+38 0500500740 – Світлана (з пн 23.03)
▪ Психологи, психіатри, неврозологи:
+38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвісів
+38 (097) 700-29-22 - Світлана Івановна - лікар-психотерапевт, психолог
+38 (050) 94-34-610 - Олена Леонидівна – невропатолог дитячий + неврози + епілепсія
▪ ЛОР + інфо про віруси:
+38 (050) 009-53-90 - Вікторія Станіславівна
+38 (097) 119-66-14 - Марта Юріївна
▪ Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:
+38 (095) 939-63-84 - Єлизавета Олександрівна
+38 (067) 766-63-35 - Наталя
+38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович
+38 (095) 825-08-30 - Світлана Федорівна – рентгенолог
▪ Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:
+38 0503171869 - Олена Михайлівна
+38 (068) 6830869 - Лидия Аркадьевна
+38 (066) 273-61-15 - Вікторія Володимирівна
▪ Ортопеди-травматологи:
+38 (066) 590-45-46 - Катерина Iгорiвна
+38 (050) 235-36-68 - Сергій Валерійович
+38 (067) 236-39-34 - Анна Марківна
+38 (067) 702-35-94 - Назар Олегович
+38 (050) 404-44-43 – Олександр Петрович
▪ Дерматологи:
+38 0678149191 - Лейла Ильинична
+38 (050) 177-348-7 - Антон Миколайович – дерматолог
+38 0661547149 Евгения Анатольевна - дерматолог
▪ Інші спеціалісти:
+38 0939363861 Максим Миколайович - проктолог
+38 (050) 310-21-75 - стоматолог
+ 38 (050) 0614487 - Антон Володимирович - судинний хірург + терапія
+38 0505378573 - Надежда Валерьевна – офтальмолог (пн-пт 9-18)
Ці лікарі працюють у багатьох різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом, але всі вони об׳єднані бажанням зробити свій вклад в боротьбу зі спільними ворогами: вірусом, панікою, низькою громадською активністю і явною нехваткою медичної допомоги.
І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.
Метою наших безкоштовних консультацій є:
▪ відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежиттю. На сьогодні співвідношення випадків «небезбека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту зі 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.
▪ Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров׳я в світі не взмозі прийняти всіх хворих під час пандемії