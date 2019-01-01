Київська ОДА працюватиме цілодобово

У зв’язку з поширенням на території Київської області коронавірусу COVID-19 Київська обласна державна адміністрація переходить на цілодобовий режим роботи.

«Київщина, як і увесь світ продовжує боротьбу з небезпечним коронавірусом. В області ще на минулому тижні було введено режим надзвичайної ситуації, а до посиленого режиму роботи задіяно усі служби. Аби запобігти розповсюдженню та мінімізувати наслідки COVID-19 відсьогодні вони починають працювати у цілодобовому режимі. Чергові по усіх напрямках будуть працювати і вдень, і вночі», – повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської ОДА.

Так, з 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7. Це означає, що відповідальні чергові будуть знаходитися на своїх місцях 24 години на день 7 днів на тижденьВарто зазначити, що 24 березня свою роботу розпочав Антикризовий центр допомоги Київщині. Цей дорадчий орган спрямований на об’єднання зусиль влади та бізнесу у боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу. Працює Центр на базі Документ-сервісу «Готово!».Нагадаємо, 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, класифікували як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Та тимчасово ввели на території Київської області режим надзвичайної ситуації.25 березня своїм рішенням Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року.