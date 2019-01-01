Центр зайнятості запрошує на роботу

Ірпінський міський центр зайнятості інформує жителів міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Коцюбинське та Ворзель
Якщо під час карантину Ви залишились без роботи або маєте забагато вільного часу і хочете допомогти місту в складний час, Ірпінський міський центр зайнятості готовий надати перелік вакансій підприємств, організацій, установ міста, що забезпечують нашу життєдіяльність. Це заклади медицини, торгівлі, промисловості, без яких місто може зупинитись, або підприємства, залучені під час карантину до виконання важливих державних замовлень.
ПЕРЕЛІК КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТ ВАКАНСІЙ:
МЕДИЧНА СФЕРА:
медична сестра – з/п від 7000 грн.;
медичний реєстратор - з/п від 7000 грн.;
молодша медична сестра – з/п від 5000 грн.;
лаборант – з/п від 7000 грн.;
фармацевт провізор - з/п 10000 грн.;
фельдшер - з/п 9000 грн.;
молодша медична сестра - з/п 7000 грн.;
лаборант (медицина) - з/п 9000 грн.;
рентгенолаборант - з/п 10000 грн.;
лікар-хірург - з/п 11000 грн.;
лікар-рентгенолог - з/п 11000 грн.;
лікар-терапевт - з/п 11000 грн.;
лікар-кардіолог - з/п 11000 грн.;
лікар-невропатолог - з/п 11000 грн.;
сестра медична (анастезист) - з/п 9000 грн.;
фармацевт - з/п 9000 грн..
ТОРГІВЕЛЬНА СФЕРА:
продавець продовольчих товарів – з/п 10000 грн.;
касир торгівельного залу – з/п 10000 грн.;
вантажник – з/п 8000 грн.;
приймальник відділення – з/п від 8000 грн.;
приймальник товару – з/п від 8000 грн.;
адміністратор торгівельного галу – з/п від 8000 грн.;
прибиральник службових приміщень – з/п від 5000 грн.;
прибиральник виробничих приміщень - з/п 5200 грн.
КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА:
Слюсар з аварійно-відбудованих робіт у газовому господарстві - з/п 16350 грн;
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - з/п 10000 грн.;
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків – з\п 4723 грн.;
ПІДПРИЄМСТВА РІЗНИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ:
бухгалтер – з/п від 8000 грн.;
головний бухгалтер - з/п від 10000 грн.;
електрогазозварник - з/п 12000 грн.;
інженер-проектувальник - з/п 10000 грн.;
оператор формувальної машини - з/п 7000 грн.;
слюсар з ремонту технологічних установок - з/п 7200 грн.;
фрезерувальник - з/п 7200 грн.;
технолог - з/п 9700 грн.;
фрезерувальник - з/п 7200 грн.;
інженер з комплектування устаткування й матеріалів - з/п 10000 грн.;
майстер виробничого навчання - з/п 5800 грн.;
інспектор (пенітенціарна система) – з/п 6500 грн.;
пожежний рятувальник - з/п 10000 грн.;
водій пожежно-рятувальної машини - з/п 10000 грн.;
технік-електрик - з/п 8500 грн.;
кухар - з/п від 6000 грн.;
Звертаємо Вашу увагу, що актуалізація вакансій буде проводитися щоденно. Якщо Вас зацікавили дані вакансії телефонуйте нам (04597)60592, або надсилайте резюме на електронну адресу [email protected] (у темі листа зазначайте, будь ласка, назву посади).