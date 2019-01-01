Київ розширив перелік маршрутів наземного громадського транспорту

«Уже здійснюється перевезення пасажирів на спецiально запровадженому автобусному маршруті № 99-Д «Станція метро «Мінська» – станція метро «Нивки» із заїздом до Діагностичного центру. Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршрути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи», – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

З 26 березня, із 7:00 ранку розпочне курсувати тролейбусний маршрут № 25: «Проспект Свободи» – «Станція метро «Почайна».Ще раз звертаємо увагу, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.