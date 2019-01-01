» » Київ розширив перелік маршрутів наземного громадського транспорту
  • Учора, 23:04
  • 32
  • 0
+aA | -Aa 

Київ розширив перелік маршрутів наземного громадського транспорту

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Уже здійснюється перевезення пасажирів на спецiально запровадженому автобусному маршруті № 99-Д «Станція метро «Мінська» – станція метро «Нивки» із заїздом до Діагностичного центру. Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршрути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи», – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.


З 26 березня, із 7:00 ранку розпочне курсувати тролейбусний маршрут № 25: «Проспект Свободи» – «Станція метро «Почайна».

«Це значно поліпшить транспортне сполучення житлового масиву «Виноградар», – додав Олександр Густєлєв.

Ще раз звертаємо увагу, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.
Читайте також:
Київ: Схема руху громадського наземного транспорту


0 0

#coronavirus Київ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Київ: Схема руху громадського наземного транспорту

Київ: Схема руху громадського наземного транспорту

Буча та регіон
Маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро

Маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро

---
У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

Буча та регіон
Метро “Новобіличі”" - планують відкрити, але не "завтра"..

Метро “Новобіличі”" - планують відкрити, але не "завтра"..

Суспільство
Київ, Шулявка: Карти схеми змінених маршрутів громадського транспорту

Київ, Шулявка: Карти схеми змінених маршрутів громадського транспорту

Суспільство
Проїзд в метрополітені збільшиться більше чим на гривню

Проїзд в метрополітені збільшиться більше чим на гривню

Суспільство
Приірпінські маршрути змінюють свою нумерацію

Приірпінські маршрути змінюють свою нумерацію

транспорт
Оновлено маршрут автобуса №400 (через Стоянку)

Оновлено маршрут автобуса №400 (через Стоянку)

транспорт
Ряд столичних маршруток скасують (перелік)

Ряд столичних маршруток скасують (перелік)

Суспільство
Про маршрутки до «Ашану» та ярмарки

Про маршрутки до «Ашану» та ярмарки

Ірпінський вісник
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.