Комплекс застережних заходів впроваджується в NOVUS

В торговельній мережі NOVUS впровадили комплекс застережних заходів аби перебування в магазинах було максимально безпечним:

• Посилено вентилюємо приміщення; вітрини, каси, ручки візків, камери схову регулярно обробляємо дезінфікуючими засобами.• Працівники працюють в захисних масках, а касири у спеціальних шоломах з захисним склом, рукавичках, обробляють регулярно руки та протягом дня проходять перевірку стану здоров’я.• Ввели нові правила обслуговування на касах та біля вітрин для дотримання безпечної дистанції – слідкуйте за жовтими лініями на підлозі.• Закрили м’ясо та рибу від прямого контакту; хліб та випічку перед тим, як покласти на вітрину пакуємо в плівку; овочі та фрукти викладаємо фасованими в пакети.• Запровадили вхід до магазину для покупців у захисних масках та додатково для вашого захисту розмістили разові рукавички біля візків та дезінфікуючі засоби для рук.• Призупинили обслуговування в кафе за столиками, але ви завжди можете зробити замовлення, яке ми для вас запакуємо, щоб ви могли забрати страви з собою.Сьогодні для нас надзвичайно важливо зробите все, щоб забезпечити можливість для кожного покупця придбати необхідні для нього та його родини товари:• Щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів, в зв'язку з обмеженням руху громадського транспорту, ми в оперативному режимі організували додатковий транспорт для наших працівників аби вони могли безпечно дістатися до місця роботи.• Ми активно працюємо над розширенням можливостей доставки товарів аби виконати бажання кожного замовити товари онлайн та якнайшвидше їх отримати.• Ми збільшуємо запаси товарів на складах та постійно шукаємо нових постачальників, щоб забезпечити безперебійність поставок необхідних товарів.Дякуючи нашим відданим працівникам магазинів, які сумлінно виконують свою роботу у дуже непростих та ризикованих умовах сьогодення, які викладають товари на полиці, готують для вас страви та випікають хліб, кожен покупець, що завітає в NOVUS зможе придбати все потрібне.