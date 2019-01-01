Комплекс застережних заходів впроваджується в NOVUS

В торговельній мережі NOVUS впровадили комплекс застережних заходів аби перебування в магазинах було максимально безпечним:
• Посилено вентилюємо приміщення; вітрини, каси, ручки візків, камери схову регулярно обробляємо дезінфікуючими засобами.
• Працівники працюють в захисних масках, а касири у спеціальних шоломах з захисним склом, рукавичках, обробляють регулярно руки та протягом дня проходять перевірку стану здоров’я.
• Ввели нові правила обслуговування на касах та біля вітрин для дотримання безпечної дистанції – слідкуйте за жовтими лініями на підлозі.
• Закрили м’ясо та рибу від прямого контакту; хліб та випічку перед тим, як покласти на вітрину пакуємо в плівку; овочі та фрукти викладаємо фасованими в пакети.
• Запровадили вхід до магазину для покупців у захисних масках та додатково для вашого захисту розмістили разові рукавички біля візків та дезінфікуючі засоби для рук.
• Призупинили обслуговування в кафе за столиками, але ви завжди можете зробити замовлення, яке ми для вас запакуємо, щоб ви могли забрати страви з собою.
Сьогодні для нас надзвичайно важливо зробите все, щоб забезпечити можливість для кожного покупця придбати необхідні для нього та його родини товари:
• Щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів, в зв'язку з обмеженням руху громадського транспорту, ми в оперативному режимі організували додатковий транспорт для наших працівників аби вони могли безпечно дістатися до місця роботи.
• Ми активно працюємо над розширенням можливостей доставки товарів аби виконати бажання кожного замовити товари онлайн та якнайшвидше їх отримати.
• Ми збільшуємо запаси товарів на складах та постійно шукаємо нових постачальників, щоб забезпечити безперебійність поставок необхідних товарів.
Дякуючи нашим відданим працівникам магазинів, які сумлінно виконують свою роботу у дуже непростих та ризикованих умовах сьогодення, які викладають товари на полиці, готують для вас страви та випікають хліб, кожен покупець, що завітає в NOVUS зможе придбати все потрібне.
Працюємо для вас щодня!
Дякуємо за довіру. Будьте здорові!
фото з архіву