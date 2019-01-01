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YouTube вирішив тимчасово знизити якість відео в зв'язку з епідемією

Відеоресурс YouTube оголосив, що знизить якість відео для користувачів по всьому світу.

У найближчий місяць все відео на платформі за замовчуванням будуть транслюватися в стандартній роздільній здатності.

«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з урядами і мережевими операторами по всьому світу, щоб внести свій внесок в мінімізацію навантаження на систему під час цієї безпрецедентної ситуації», - запевнили в компанії Google.


Стандартна чіткість - це 480p. При бажанні користувачі зможуть встановити більш високу роздільну здатність і подивитися відео у кращій якості. Для цього потрібно буде вибрати потрібний формат в налаштуваннях.


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