YouTube вирішив тимчасово знизити якість відео в зв'язку з епідемією

Відеоресурс YouTube оголосив, що знизить якість відео для користувачів по всьому світу.

«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з урядами і мережевими операторами по всьому світу, щоб внести свій внесок в мінімізацію навантаження на систему під час цієї безпрецедентної ситуації», - запевнили в компанії Google.