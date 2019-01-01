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Карантин в Україні продовжили до 24 квітня

Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів



Таке рішення щойно ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів. Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.

Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.

Додатково до цього рішення Кабмін постановив:

☑️ належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
☑️ залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
☑️ усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
☑️ надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Кабінет Міністрів України посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19.



Постанова, ініційована Міністром охорони здоров’я України Іллею Ємцем, передбачає, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати:

➡️обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;

➡️обов’язкову госпіталізацію таких осіб;

➡️призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.
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#coronavirus
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