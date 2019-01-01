Бучанська варта сумісно з поліцією патрулюватиме місто

У Бучі Національна поліція мобілізує особовий склад ГО "Бучанська варта" на допомогу патрульній поліціі у сумісному патрулюванні містом та охороні громадського порядку.

- Нашим містом Буча та ОТГ буде ще три екіпажі патрулів «Бучанськоі Варти» сумісно з Патрульною поліцією.

- Особовий склад Громадського формування буде одягнений у однострій з відповідними знаками (шевронами), мати Посвідчення та правовий Документ на здійснення охорони правопорядку, спецзасоби, засоби особистого захисту, тощо.

- Будуть задіяні два автомобілі Громадського формування для патрулювання. Вони також будуть мати відповідні знаки розрізнення. Третє авто буде у резерві на випадок поломки, або буде долучений, як третій екіпаж патруля.

- Режим патрулювання узгоджується з керівництвом національної Поліціі м.Бучі та Ірпеня.

- Буде відновлена Гаряча Лінія для зв’язку з патрулями. Уся оперативна інформація буде опублікована нами та офіційними джерелами ЗМІ міста та Поліціі.

- Також у складі патруля буде капелан, що буде духовно-моральною допомогою і підтримкою для Поліціі, Формування та у комунікації з громадою. Він також буде виконувати функції парамедика і водія.