Бучанська варта сумісно з поліцією патрулюватиме місто

У Бучі Національна поліція мобілізує особовий склад ГО "Бучанська варта" на допомогу патрульній поліціі у сумісному патрулюванні містом та охороні громадського порядку.
Про це мешканців Бучі інформує Громадська Організація "Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону" Бучанська варта
Телефон +380634122440
Законна підстава - Постанова Кабінету міністрів №211 від 11 березня 2020 р., та пряма статутна діяльність про охорону громадського порядку.
Миттєво могли змобілізувати перших десять добровольців.
Тож, мовою простих слів:
- Нашим містом Буча та ОТГ буде ще три екіпажі патрулів «Бучанськоі Варти» сумісно з Патрульною поліцією.
- Особовий склад Громадського формування буде одягнений у однострій з відповідними знаками (шевронами), мати Посвідчення та правовий Документ на здійснення охорони правопорядку, спецзасоби, засоби особистого захисту, тощо.
- Будуть задіяні два автомобілі Громадського формування для патрулювання. Вони також будуть мати відповідні знаки розрізнення. Третє авто буде у резерві на випадок поломки, або буде долучений, як третій екіпаж патруля.
- Режим патрулювання узгоджується з керівництвом національної Поліціі м.Бучі та Ірпеня.
- Буде відновлена Гаряча Лінія для зв’язку з патрулями. Уся оперативна інформація буде опублікована нами та офіційними джерелами ЗМІ міста та Поліціі.
- Також у складі патруля буде капелан, що буде духовно-моральною допомогою і підтримкою для Поліціі, Формування та у комунікації з громадою. Він також буде виконувати функції парамедика і водія.
- Особовий склад Громадського формування буде одягнений у однострій з відповідними знаками (шевронами), мати Посвідчення та правовий Документ на здійснення охорони правопорядку, спецзасоби, засоби особистого захисту, тощо.
- Будуть задіяні два автомобілі Громадського формування для патрулювання. Вони також будуть мати відповідні знаки розрізнення. Третє авто буде у резерві на випадок поломки, або буде долучений, як третій екіпаж патруля.
- Режим патрулювання узгоджується з керівництвом національної Поліціі м.Бучі та Ірпеня.
- Буде відновлена Гаряча Лінія для зв’язку з патрулями. Уся оперативна інформація буде опублікована нами та офіційними джерелами ЗМІ міста та Поліціі.
- Також у складі патруля буде капелан, що буде духовно-моральною допомогою і підтримкою для Поліціі, Формування та у комунікації з громадою. Він також буде виконувати функції парамедика і водія.
Просимо усіх з розуміння віднестися до підсиленого патрулювання та всебічно співпрацювати з патрулем з охорони громадського порядку.
Ми згодилися на це дуже ризикуючи, заради безпеки на вашій вулиці, місті, ОТГ.
При цьому залишаємось вірними УСІМ зобов’язанням щодо підтримки наших підрозділів ЗСУ на війні (ООС).
Ще раз, просимо Усіх Вас продовжувати виконувати УСІ заходи карантину.
Нехай усе якнайшвидше налагодиться, ви і ваші рідні будуть у безпеці та здоровими !!!