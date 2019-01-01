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Бучанський центр первинної медицини: Статистика за 23 березня


Кількість громадян, які звернулися за медичною допомогою до амбулаторій бучанського центру.



Станом на 23 березня:
🔰460 консультацій
🔰вдома - 16
🔰по телефону - 59
🔰хворих на коронавірус - 0


Просимо вас пильно слідкувати за своїм здоров’ям, адже ситуація з поширенням коронавірусної інфекції дуже серйозна. МОЗ України рекомендує регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні: дверні ручки, робочий стіл, вимикачі, мобільні телефони тощо. А при перших симптомах ГРВІ телефонуйте своєму лікарю. Будьте здорові!
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина #coronavirus Джам
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