Бучанський центр первинної медицини: Статистика за 23 березня

Кількість громадян, які звернулися за медичною допомогою до амбулаторій бучанського центру.

Станом на 23 березня:

🔰460 консультацій

🔰вдома - 16

🔰по телефону - 59

🔰хворих на коронавірус - 0

Просимо вас пильно слідкувати за своїм здоров’ям, адже ситуація з поширенням коронавірусної інфекції дуже серйозна. МОЗ України рекомендує регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні: дверні ручки, робочий стіл, вимикачі, мобільні телефони тощо. А при перших симптомах ГРВІ телефонуйте своєму лікарю. Будьте здорові!