Як працюють Центри обслуговування платників ГУ ДПС у Київській області

Від 23 березня Центри обслуговування платників ГУ ДПС у Київській області надаватимуть адміністративні послуги виключно в онлайн режимі

Шановні платники податків!

Електронні адреси :

На період карантину строки звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг зупиняються. Через електронний кабінет платника ви можете залишити заявку на надання необхідної послуги.Від дня припинення карантину перебіг строків буде продовжено з урахуванням часу, що минув до його зупинення.- Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через субсайт Головного управління ДПС у Київській області.- офіційна електронна пошта Головного управління ДПС у Київській області, для інформаційного обміну з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.- для подання запитів громадянами на отримання публічної інформації.- для подання електронних звернень громадян (електронні звернення від громадян приймаються в Головному управлінні ДПС у Київській області у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання розміром до 2 Мб).- для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису.