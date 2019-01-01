» » » Звернення до платників податків регіону
  • Сьогодні, 00:22
  • 35
  • 0
+aA | -Aa 

Звернення до платників податків регіону

Звернення до платників податків регіону

Звернення в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Ореста Вітика до платників податків регіону


Шановні платники податків!



Раціональний аналіз подій, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу COVID-19, доводить, що наразі навряд чи можна назвати щось більш важливим, аніж здоров'я громадян, виконання умов карантину та збереження безпеки.

Через швидке зростання кількості осіб, що захворіли, ми закриваємо центри обслуговування платників податків на термін дії карантину. Це безпрецедентний крок, але ми вимушені вдатися непопулярних з точки зору надання послуг платникам заходів, втім, першочергове завдання – збереження безпеки та здоров'я наших громадян.

Я особисто закликаю вас перейти в онлайн та користуватись електронними сервісами. Державна податкова служба, впроваджуючи клієнт-орієнтований підхід, створила єдину сервісну платформу – електронний кабінет, який працює у режимі 24/7. У січні-лютому в електронному вигляді до територіальних органів ГУ ДПС у Київській області прозвітувало 76% платників податків, тоді як минулого року за аналогічний період онлайн-звітність подали 71% суб'єктів господарювання. Приємно констатувати позитивну динаміку, втім, сподіваюся, що цей показник сягне вище.

Держава зробила великі кроки назустріч бізнесу, прийнявши закони на підтримку підприємництва в період проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу територією України. Я закликаю вас також продемонструвати готовність до діалогу та відповідально поставитися до ситуації, що вимагає від кожного з нас мудрості та сил.

Як очільник податкової служби Київської області я дякую платникам податків за розуміння та соціальну відповідальність. Це має значення для всієї країни. При цьому запевняю, що працівники податкової служби продовжують виконувати свої обов'язки, адже економічна стабільність та наповнення бюджету дозволить Державі максимально швидко забезпечувати соціальні гарантії своїм громадянам.

Бережіть себе!

З повагою
в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області
Орест Вітик
0 0

#coronavirus податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: Строки надання адміністративних послуг тимчасово зупинені

Податкова: Строки надання адміністративних послуг тимчасово зупинені

Публікації
Податкова: Як отримати довідку про доходи через інтернет

Податкова: Як отримати довідку про доходи через інтернет

Публікації
В Центрах обслуговування платників податків можна отримати ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

В Центрах обслуговування платників податків можна отримати ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

Публікації
Центр обслуговування платників податків Ірпінська ОДПІ ГУ Мін доходів у Київській області

Центр обслуговування платників податків Ірпінська ОДПІ ГУ Мін доходів у Київській області

Публікації
Організація роботи сервісного центру обслуговування платників податків в Ірпінській ОДПІ Київської області

Організація роботи сервісного центру обслуговування платників податків в Ірпінській ОДПІ Київської області

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє про відкриття Центру обслуговування платників податків

Ірпінська ОДПІ повідомляє про відкриття Центру обслуговування платників податків

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.