Звернення до платників податків регіону

Звернення в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Ореста Вітика до платників податків регіону

Шановні платники податків!

Через швидке зростання кількості осіб, що захворіли, ми закриваємо центри обслуговування платників податків на термін дії карантину. Це безпрецедентний крок, але ми вимушені вдатися непопулярних з точки зору надання послуг платникам заходів, втім, першочергове завдання – збереження безпеки та здоров'я наших громадян.Я особисто закликаю вас перейти в онлайн та користуватись електронними сервісами. Державна податкова служба, впроваджуючи клієнт-орієнтований підхід, створила єдину сервісну платформу – електронний кабінет, який працює у режимі 24/7. У січні-лютому в електронному вигляді до територіальних органів ГУ ДПС у Київській області прозвітувало 76% платників податків, тоді як минулого року за аналогічний період онлайн-звітність подали 71% суб'єктів господарювання. Приємно констатувати позитивну динаміку, втім, сподіваюся, що цей показник сягне вище.Держава зробила великі кроки назустріч бізнесу, прийнявши закони на підтримку підприємництва в період проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу територією України. Я закликаю вас також продемонструвати готовність до діалогу та відповідально поставитися до ситуації, що вимагає від кожного з нас мудрості та сил.Як очільник податкової служби Київської області я дякую платникам податків за розуміння та соціальну відповідальність. Це має значення для всієї країни. При цьому запевняю, що працівники податкової служби продовжують виконувати свої обов'язки, адже економічна стабільність та наповнення бюджету дозволить Державі максимально швидко забезпечувати соціальні гарантії своїм громадянам.Бережіть себе!