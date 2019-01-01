Податкова: Строки надання адміністративних послуг тимчасово зупинені

ГУ ДПС у Київській області, у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", доводить до відома платників податків, що з дня оголошення карантину строки звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг зупиняються.

В електронному вигляді надаються такі адміністративні послуги:



Реєстрація реєстратора розрахункових операцій

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій

Реєстрація розрахункових книжок.

Подавши відповідну заяву в електронному вигляді, платник може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв'язку на адресу власної електронної пошти, яка зазначається в реєстраційній заяві.Через приватну частину Електронного кабінету (особистий кабінет), вхід до якої здійснюється після ідентифікації особи, відкрито доступи до сервісів:- стан розрахунків із бюджетом;- листування з органами ДПС;- облікові дані;- пошук інформації в реєстрах ДПС;- подання заяв/запитів;- подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді;- сплата податків;- перегляд даних СЕА ПДВ;- інші електронні сервіси.У приватній частині Електронного кабінету платники можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з ДРФО.Також можна скористатись сервісами:- дані про взяття на облік платників;- реєстр страхувальників;- дані реєстру платників ПДВ;- реєстр платників єдиного податку;- інформація про РРО;- дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;- реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.Перевірити бізнес-партнера дозволяє сервіс«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс дає змогу отримати відповіді на питання через сервіс «Запитання – відповіді з Бази знань»; «Нормативні та інформаційні документи»; «Останні зміни в законодавстві»; «Письмові консультації».Повідомити про неправомірні дії працівників ДПС допоможе сервіс «Пульс».Електронну звітність можна подати через Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності».Крім того, отримання послуг кваліфікованого електронного підпису (КЕП) можливе не лише через АЦСК ІДД ДПС України, але звернувшись до будь-яких інших кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, перелік яких розміщено на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України (czo.gov.ua) у розділі «Довірчі послуги».