Де можна перетнути кордон автотранспортом

Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн.
задля недопущення поширення захворюваності на COVID-19 Україна та більшість сусідніх країн обмежили в’їзд на свою територію іноземців.
Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:
у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»;
у Київській області: «Вільча-Олександрівка»;
у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»;
у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»;
у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».
На кордоні з Польщею:
у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»;
у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».
На кордоні зі Словаччиною:
у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».
На кордоні з Угорщиною:
у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».
На кордоні з Румунією:
у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»;
у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».
На кордоні з Молдовою:
у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»;
у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»;
у Чернівецькій області: «Россошани-Брічень», «Мамалига-Крива».
На кордоні з Росією:
у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»;
у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»;
у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»;
у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».
посилання: Державна прикордонна служба