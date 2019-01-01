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Де можна перетнути кордон автотранспортом

Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн.


задля недопущення поширення захворюваності на COVID-19 Україна та більшість сусідніх країн обмежили в’їзд на свою територію іноземців.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:



у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»;

у Київській області: «Вільча-Олександрівка»;

у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»;

у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»;

у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».

На кордоні з Польщею:



у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»;

у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».

На кордоні зі Словаччиною:



у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною:



у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».

На кордоні з Румунією:



у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»;

у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».

На кордоні з Молдовою:



у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»;

у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»;

у Чернівецькій області: «Россошани-Брічень», «Мамалига-Крива».

На кордоні з Росією:



у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»;

у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»;

у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»;

у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».



посилання: Державна прикордонна служба
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