Де можна перетнути кордон автотранспортом

Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

На кордоні з Польщею:

На кордоні зі Словаччиною:

На кордоні з Угорщиною:

На кордоні з Румунією:

На кордоні з Молдовою:

На кордоні з Росією:

задля недопущення поширення захворюваності на COVID-19 Україна та більшість сусідніх країн обмежили в’їзд на свою територію іноземців.у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»;у Київській області: «Вільча-Олександрівка»;у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»;у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»;у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»;у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»;у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»;у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»;у Чернівецькій області: «Россошани-Брічень», «Мамалига-Крива».у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»;у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»;у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»;у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».