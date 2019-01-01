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В Італії майже 800 загиблих від коронавируса за добу. Це новий антирекорд

В Італії за останню добу зареєстровано ще один стрибок смертності в результаті коронавирусной інфекції, померли 793 пацієнта. Загальна кількість летальних випадків тут склало 4 825.




За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальна кількість випадків зараження коронавірусом в світі за добу зросла на 32 тисячі і досягло 266 тисяч чоловік. Померли понад 11 тисяч хворих. Університет Джонса Хопкінса повідомляє, що число випадків захворювань коронавірусом в світі вже перевищує 300 тисяч ..


В Іспанії - другій європейській країні за кількістю хворих. Число випадків коронавирусу підскочило за добу майже на 5 тисяч і склала 24926. Від коронавирусної інфекції за останню добу померли 324 людини, а загальне число смертей досягло 1 326.

У суботу стало відомо, що колишній президент мадридського футбольного клубу "Реал" Лоренсо Санс, який заразився коронавірусом, помер на 77-му році життя.

У суботу число померлих від Covid-19 в Ірані збільшилось на півтори тисячі осіб, інфікованих - більше 20 тисяч.


У Франції від коронавирусу померли ще 112 осіб, число смертей зросла до 562. Загальна кількість заражених коронавірусом за добу збільшилася на 1847 до позначки в 14 459 чоловік.

У Британії загальне число хворих перевищило 5 тисяч осіб, 233 людини померли. За останню добу 53 людини померли в Англії в результаті інфекції Covid-19. Вік пацієнтів від 41 до 94 років, всі вони мали хронічні захворювання. Раніше про дві смерті повідомили медпрацівники Уельсу, і ще одна людина померла в Шотландії.

У Швейцарії кількість хворих за добу зросла на чверть і становило 6 100, 56 осіб померли. Чемпіонат світу з хокею, який повинен був пройти в травні в Цюрріхе і Лозанні, скасований.

У США коронавірусом хворіють понад 21 тисяч осіб, померли 266 хворих. Губернатор Нью-Йорка повідомив, що в штаті підтверджено понад 10 тисяч випадків захворювання, 6 211 з них - в місті Нью-Йорк.

У Нью-Йорку, Іллінойсі та Коннектикуті слідом за Каліфорнією влада закликала населення звести до мінімуму будь-яку активність за межами свого житла, щоб побороти поширення інфекції. Таким чином розпорядження залишатися вдома торкнулося кожного п'ятого жителя США.
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www.bbc.com 
 #coronavirus
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