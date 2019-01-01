Міграційна служба України: Змінено порядок обслуговування

На період карантину змінено порядок обслуговування в підрозділах ДМС
Враховуючи положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» та рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Державною міграційною службою України прийнято рішення щодо
ОБСЛУГОВУВАННЯ суб’єктів звернення на період карантину за ОКРЕМО ВСТАНОВЛЕНИМ ГРАФІКОМ РОБОТИ* – лише у ВИЗНАЧЕНИХ ПІДРОЗДІЛАХ і у ВИКЛЮЧНИХ ВИПАДКАХ
☑️ оформлення паспорта громадянина України у формі картки (ID-картки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);
☑️ оформлення паспорта громадянина України у формі картки (ID-картки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;
☑️ вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;
☑️ оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном;
☑️ посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.
Видача виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок та витягів здійснюватиметься у звичайному режимі, але з врахуванням встановленого графіку роботи на період карантину.
Обслуговування суб’єктів звернення за іншими напрямами, у тому числі попередньо записаних в електронну чергу, здійснюватися не буде (особи, які здійснили попередню оплату адміністративних послуг, зможуть скористатися оплаченою квитанцією пізніше – після скасування карантину).
Територіальні підрозділи, які відповідно до встановленого графіку роботи не здійснюють обслуговування суб’єктів звернення, працюватимуть в дистанційному режимі – надаватимуть консультації телефоном та за допомогою електронної пошти.
Актуальна інформація щодо діяльності ДМС під час карантину - на нашому офіційному веб-сайті за лінком: www.dmsu.gov.ua
* Графіки обслуговування будуть розміщені на вході до адміністративних будівель територіальних органів/підрозділів ДМС та на офіційних сторінках територіальних органів ДМС у соціальній мережі Facebook.
До уваги громадян, які оформлювали документи у ЦНАП та центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс»
У зв’язку з запровадженням на території України карантину деякі центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» призупинили роботу.
Державною міграційною службою організовано передачу виготовлених документів з цих ЦНАП та центрів обслуговування до територіальних підрозділів Міграційної служби.
При нагальній потребі громадяни, які здійснювали оформлення документів в зазначених ЦНАП або центрах обслуговування, можуть їх отримати у територіальному підрозділі ДМС, відповідно до графіків роботи цих підрозділів у період карантину.
Міграційна служба вкотре закликає громадян України, іноземців та осіб без громадянства у період карантинних заходів утриматися від відвідування підрозділів ДМС без нагальної потреби. Паспортні документи громадян України зберігаються у підрозділах ДМС і можуть бути отримані після завершення карантину.
Додатково повідомляємо, що стан оформлення документів можна перевірити за допомогою електронного сервісу «Перевірка стану оформлення документів».
Перелік ЦНАП та центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які призупинили діяльність та передали документи до підрозділів ДМС (оновлюється)
www.dmsu.gov.ua
www.dmsu.gov.ua