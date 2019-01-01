Міграційна служба України: Змінено порядок обслуговування

На період карантину змінено порядок обслуговування в підрозділах ДМС

Видача виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок та витягів здійснюватиметься у звичайному режимі, але з врахуванням встановленого графіку роботи на період карантину.

здійснюватися не буде

До уваги громадян, які оформлювали документи у ЦНАП та центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс»



www.dmsu.gov.ua Перелік ЦНАП та центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які призупинили діяльність та передали документи до підрозділів ДМС (оновлюється)