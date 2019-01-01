Київська область: Проїзд в пасажирському транспорті за перепустками

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОЇЗД У ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА ПЕРЕПУСТКАМИ

Громадський транспорт міст, районів, ОТГ області перевозитиме виключно робітників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя. Це – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств.

Для таких перевезень будуть розроблені маршрути громадського транспорту. Таке рішення було прийняте 21 березня 2020 року на засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Василя Володіна, тимчасово виконуючого обов’язки очільника КОДА.Їздити в транспорті працівники зазначених вище підприємств зможуть тільки за наявності у них спеціальних квитків, посвідчень особи та засобів індивідуального захисту.Такі перепустки будуть передані на всі необхідні підприємства. Усі інші користуватися пасажирським транспортом на час обмежень не зможуть.Дотримання запроваджених обмежень забезпечить поліція. Про порушників заборони просимо повідомляти у національну поліцію за телефоном 102.Обмеження проїзду не стосуються пересування особистого транспорту.Крім того, вводиться заборона користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях.Також вводиться заборона роботи ринків та об’єктів торгівлі, розташованих на їх територіях.Наявність споживачів в торгівельному приміщенні має бути в кількості не більше 1 особи на 10м2.