Київ: Схема руху громадського наземного транспорту

Транспорт розвозитиме виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці.
Пасажири допускатимуться за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.
Автобусні маршрути:
№ 56-Д «Просп.Палладіна – ст. м. «Либідська»;
№ 114 «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;
№ 118 «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут»;
№ 119 «Вул. Касіяна – Контрактова площа»;
№ 220 «Вул. Тростянецька – вул. Медова»;
№ 500 «Вул. Північна – зал. вокзал «Центральний».
№ 56-Д «Просп.Палладіна – ст. м. «Либідська»;
№ 114 «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;
№ 118 «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут»;
№ 119 «Вул. Касіяна – Контрактова площа»;
№ 220 «Вул. Тростянецька – вул. Медова»;
№ 500 «Вул. Північна – зал. вокзал «Центральний».
Тролейбусні маршрути:
№ 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»;
№ 16 «Вул. Туполєва – Майдан Незалежності»;
№ 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський гай»;
№ 91-Н «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;
№ 92-Н «Просп. Свободи – аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського.
№ 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»;
№ 16 «Вул. Туполєва – Майдан Незалежності»;
№ 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський гай»;
№ 91-Н «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;
№ 92-Н «Просп. Свободи – аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
№ 1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна»;
№ 12 «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;
№ 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа»;
№ 16 «Ст. м. «Героїв Дніпра – Контрактова площа»;
№ 22 «Б-р Перова – завод ЗБК»;
№ 28-Д «Просп. Ватутіна – ст. м. «Позняки».
№ 1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна»;
№ 12 «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;
№ 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа»;
№ 16 «Ст. м. «Героїв Дніпра – Контрактова площа»;
№ 22 «Б-р Перова – завод ЗБК»;
№ 28-Д «Просп. Ватутіна – ст. м. «Позняки».
Нагадуємо, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств.