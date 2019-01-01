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Про підготовку до можливої епідемії коронавірусу в Ірпінській лікарі (відео)

Станом на 10:00 20 березня в Україні зафіксували 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 – летальні. Одна людина одужала. На Київщині – офіційно троє з підтвердженим тестом на коронавірус. В Ірпінському регіоні – поки жодного зареєстрованого випадку, проте медики вже напоготові. Детальніше про небезпеку захворювання на Ковід-19 та роботу лікарів -дивіться у сюжеті.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет Лікарня медицина #coronavirus ІА ПОГЛЯД
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