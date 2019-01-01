ФЕЙК-публікація: Коронавірус в Бучі

ОФІЦІЙНО СТАНОМ НА РАНОК 21 березня - випадок не підтверджений

Доброго ранку, друзі!



Вкотре наголошуємо, що довіряти треба лише перевірені інформації. І ось чого.



Сьогоднішній ранок на одній із сторінок у соцмережі розпочався із вкиду фейку.



Офіційно заявляємо: у місті, за інформацією медиків, не зареєстровано хворих на коронавірус.



Бережіть себе і дізнавайтеся всі важливі новини лише з перевірених джерел!