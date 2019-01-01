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ФЕЙК-публікація: Коронавірус в Бучі


ОФІЦІЙНО СТАНОМ НА РАНОК 21 березня - випадок не підтверджений



Бучанська міська рада спростула фейк в соцмережі про випадок коронавірусу в Бучі.




Доброго ранку, друзі!

Вкотре наголошуємо, що довіряти треба лише перевірені інформації. І ось чого.

Сьогоднішній ранок на одній із сторінок у соцмережі розпочався із вкиду фейку.

Офіційно заявляємо: у місті, за інформацією медиків, не зареєстровано хворих на коронавірус.

Бережіть себе і дізнавайтеся всі важливі новини лише з перевірених джерел!


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#coronavirus медицина
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