Поліція: Хто має право складати адміністративні протоколи

Щодо повноваження певних працівників, які мають право складати адміністративні протоколи відповідно до ст.44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину).

Уповноважені на те посадові особи, тобто:

- працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції),

- працівники органів охорони здоров'я

- органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Відповідно до п.2, ч.1 ст.255 КУпАП такими особами також можуть бути:



Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.

До уваги громадян!