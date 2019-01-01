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Поліція: Хто має право складати адміністративні протоколи

До уваги громадян!

Щодо повноваження певних працівників, які мають право складати адміністративні протоколи відповідно до ст.44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину).


Нагадуємо що, відповідно до п.1, ч.1 ст. 255 КУпАП особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 (КУпАП) є:



Уповноважені на те посадові особи, тобто:
- працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції),
- працівники органів охорони здоров'я
- органи державної санітарно-епідеміологічної служби.


Відповідно до п.2, ч.1 ст.255 КУпАП такими особами також можуть бути:

Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.
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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 Ірпінь Буча поліція #coronavirus
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