Поліція: Хто має право складати адміністративні протоколи

До уваги громадян!
Нагадуємо що, відповідно до п.1, ч.1 ст. 255 КУпАП особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 (КУпАП) є:
Щодо повноваження певних працівників, які мають право складати адміністративні протоколи відповідно до ст.44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину).
Нагадуємо що, відповідно до п.1, ч.1 ст. 255 КУпАП особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 (КУпАП) є:
Уповноважені на те посадові особи, тобто:
- працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції),
- працівники органів охорони здоров'я
- органи державної санітарно-епідеміологічної служби.
- працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції),
- працівники органів охорони здоров'я
- органи державної санітарно-епідеміологічної служби.
Відповідно до п.2, ч.1 ст.255 КУпАП такими особами також можуть бути:
Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.
Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.