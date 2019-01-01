Коронавірус полює на всіх: Українці не надто свідомо дотримуються правил карантину

Незважаючи на суворі заборони і загальний карантин українські маршрутки переповнені, цілими сім'ями українці весело смажать в парках м'ясо, а пенсіонерки шикуються в черги в магазинах і на зупинках.

Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.



Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.



Пацієнт, у якого першого в Україні було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

Всі ці люди не усвідомлюють, що недуга полює на всіх. Яка природа небезпечної інфекції, які вона має симптоми і стадії захворювання? Хто ризикує першим заразитися коронавірусів?