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Статистика COVID-19 Україна: 26 підтверджених випадків

В Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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інформує МОЗ 
 #coronavirus
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