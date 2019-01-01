Статистика COVID-19 Україна: 26 підтверджених випадків

В Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.