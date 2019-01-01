Мер Житомира повідомив про перший випадок коронавірсу (відео)

Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі.
В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.
В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.