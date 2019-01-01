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У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.



Крім того, в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).

Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.

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Київська обласна державна адміністрація 
 #coronavirus
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