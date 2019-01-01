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Поліція: Шість пунктів заборони в умовах карантину

Поліція Київщини нагадує громадянам про 6 пунктів заборони, які діють в умовах карантину



Поліцейські столичної області проводять заходи, щоб не допустити розповсюдження небезпечної інфекції і вкотре звертається до громадян з порозумінням та відповідальністю віднестися до таких кардинальних, але дуже необхідних обмежень.

Для того, щоб ефективно протидіяти коронавірусу, ми повинні об’єднати наші зусилля, адже головна наша мета – це здорові люди та безпека.

Усі поліцейські заходи спрямовані на профілактику поширення корона вірусної інфекції на території області.

Однак, якщо громадяни будуть свідомо порушувати епідрежим, карантинні заходи, своїми діями наражати інших на небезпеку, тоді ми будемо діяти рішуче і в рамках закону. Винні понесуть відповідальність.

Також поліція попереджає тих, хто розповсюджує фейки – за це передбачена адміністративна відповідальність. Довіряйте тільки інформації з офіційних джерел!

Тож, закликаємо людей до співпраці у цьому напрямку.

Шановні громадяни! Якщо Вам відомі випадки порушення умов карантину, телефонуйте на спецлінію 102. Анонімність гарантується! Поліція реагуватиме не всі повідомлення без виключень.

Зробимо нашу Київщину безпечною разом.
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Поліція Київської області 
 #coronavirus медицина
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