Вірусолог назвав нові симптоми коронавируса

Майже у двох третин заражених коронавірусом в якийсь момент на кілька днів пропадали нюх і смакові відчуття, розповів глава німецького Інституту вірусології при університетській клініці в Бонні Хендрік Стрик в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Крім цього, у 30 відсотків інфікованих спостерігалася діарея
При цьому вірусолог підкреслив, що переважна більшість заражених COVID-19 випробовують лише незначні симптоми. На його думку, коронавірус менш небезпечний, ніж SARS-1, проте активніше поширюється.
За останніми даними, число заражених в усьому світі перевищила 200 тисяч, з них вісім тисяч померли.
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