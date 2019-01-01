» » Вірусолог назвав нові симптоми коронавируса
  • Учора, 23:06
  • 73
  • 0
+aA | -Aa 

Вірусолог назвав нові симптоми коронавируса

Майже у двох третин заражених коронавірусом в якийсь момент на кілька днів пропадали нюх і смакові відчуття, розповів глава німецького Інституту вірусології при університетській клініці в Бонні Хендрік Стрик в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.




Оригінал публікації: www.faz.net/aktuell/

Крім цього, у 30 відсотків інфікованих спостерігалася діарея

При цьому вірусолог підкреслив, що переважна більшість заражених COVID-19 випробовують лише незначні симптоми. На його думку, коронавірус менш небезпечний, ніж SARS-1, проте активніше поширюється.

За останніми даними, число заражених в усьому світі перевищила 200 тисяч, з них вісім тисяч померли.

Читайте також:
Профілактика зараження коронавірусом. Лікар рекомендує
0 0

#coronavirus
Напечатать
 Інші новини по темі:
ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

Буча та регіон
Україна: он-лайн карта поширення коронавірусу (COVID-19_

Україна: он-лайн карта поширення коронавірусу (COVID-19_

Буча та регіон
Профілактика зараження коронавірусом. Лікар рекомендує

Профілактика зараження коронавірусом. Лікар рекомендує

Буча та регіон
МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення

МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення

Суспільство
ГРВІ та коронавірус: Як діяти бучанцям

ГРВІ та коронавірус: Як діяти бучанцям

Буча та регіон
МОЗ: Telegram-канал про коронавірус

МОЗ: Telegram-канал про коронавірус

Буча та регіон
Просвітицька кампанія: Як знизити ризик інфікування коронавірусом?

Просвітицька кампанія: Як знизити ризик інфікування коронавірусом?

Буча та регіон
В Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії

В Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії

Буча та регіон
Ірпінська Держсанепідслужба: Хвороба, викликана вірусом Зіка

Ірпінська Держсанепідслужба: Хвороба, викликана вірусом Зіка

Буча та регіон
Зелена пожежа

Зелена пожежа

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.