Можливо в Києві запрацює метро, але з обмеженнями

Міська влада Києва напрацьовує план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями.



У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. "Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи", - зазначив він.