ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

Керівник ірпінського оперативного штабу протидії поширенню COVID-19, головний лікар міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський спростував чутки про підверджений випадок інфікування коронавірусом в Ірпені.
Мережею ширяться чутки щодо ніби-то підтвердженого випадку на COVID-19 в місті Ірпінь Київської області.
Тож що відбулося сьогодні?
17 березня ми відправили до інфекційного відділення Білоцерківської лікарні чоловіка з підозрою на COVID-19. Станом на 21:00, чоловіка госпіталізовано, швидкий тест – НЕГАТИВНИЙ, проводиться ПЛР-діагностика.
Потрібно розуміти, з урахуванням тенденції розповсюдження інфекції, поява COVID-19 у нашому регіоні – це справа часу.
Лише строге дотримання карантину та ваша персональна відповідальність дасть змогу зупинити цю страшну недугу. Пам’ятайте – краще попередити, ніж лікувати!
Мережею ширяться чутки щодо ніби-то підтвердженого випадку на COVID-19 в місті Ірпінь Київської області.
Як керівник міського штабу по запобіганню поширенню вірусу, офіційно СПРОСТОВУЮ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ.
17 березня у звіті МОЗ йшла мова не про Ірпінь. Жодного підтвердженого випадку на COVID-19 в Ірпені немає!
Тож що відбулося сьогодні?
17 березня ми відправили до інфекційного відділення Білоцерківської лікарні чоловіка з підозрою на COVID-19. Станом на 21:00, чоловіка госпіталізовано, швидкий тест – НЕГАТИВНИЙ, проводиться ПЛР-діагностика.
Потрібно розуміти, з урахуванням тенденції розповсюдження інфекції, поява COVID-19 у нашому регіоні – це справа часу.
Лише строге дотримання карантину та ваша персональна відповідальність дасть змогу зупинити цю страшну недугу. Пам’ятайте – краще попередити, ніж лікувати!
P.S.: Медичні працівники амбулаторії в Ірпені спрацювали професійно, маска та засоби захисту хворому для транспортування були видані (видно з фото та відео), не піддавайтесь чуткам, вірте в себе та мийте руки!