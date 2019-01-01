ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

Мережею ширяться чутки щодо ніби-то підтвердженого випадку на COVID-19 в місті Ірпінь Київської області.

Як керівник міського штабу по запобіганню поширенню вірусу, офіційно СПРОСТОВУЮ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ.

17 березня у звіті МОЗ йшла мова не про Ірпінь. Жодного підтвердженого випадку на COVID-19 в Ірпені немає!

P.S.: Медичні працівники амбулаторії в Ірпені спрацювали професійно, маска та засоби захисту хворому для транспортування були видані (видно з фото та відео), не піддавайтесь чуткам, вірте в себе та мийте руки!

Тож що відбулося сьогодні?Потрібно розуміти, з урахуванням тенденції розповсюдження інфекції, поява COVID-19 у нашому регіоні – це справа часу.Лише строге дотримання карантину та ваша персональна відповідальність дасть змогу зупинити цю страшну недугу. Пам’ятайте – краще попередити, ніж лікувати!