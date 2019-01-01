Рішення виконкому: В Бучі оголошено весняний двомісячник із благоустрою

У громаді з 17 березня по 17 травня оголошено весняний двомісячник із благоустрою та санітарної очистки населених пунктів Бучанськоі громади
Таке рішення прийняли члени виконкому на черговому засіданні.
Заходи із комплексного впорядкування населених пунктів передбачають прибирання прибудинкових територій, фарбування лавок, ремонт дитячих майданчиків, облаштування кладовищ, ремонт доріг та тротуарів, впорядкування та висадження квітників ,підрізку кущів та дерев.
Утворено штаб з питань організації його проведення , Який очолює Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Інспекції з благоустрою необхідно зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівників торговельної мережі, жителів приватного сектору виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме:
благоустрою населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, санітарній очистці лісосмуг уздовж доріг, прилеглих територій до будівель закладів освіти, культури, медицини, житлового фонду, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, вулиць, ліквідацію виявлених стихійних сміттєзвалищ.
Депутатам Бучанськї міської ради та в.о. старост населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади важливо залучити громадськість до проведення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля.