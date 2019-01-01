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Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця


На виконання постанови Кабінету Міністрів України №215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому) у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 до прийняття окремого рішення уряду. Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.

Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, Укрзалізниця подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.

Закликаємо пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. Запевняємо, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі.

Також нагадуємо, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси. Вантажні залізничні перевезення тривають.

Нагадуємо, що з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р припинила міжнародне пасажирське сполучення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.

Укрзалізниця докладає усіх зусиль для оперативного інформування громадян та закликає користуватися усіма доступними каналами поширення інформації: веб-сайт, канал у Telegram та Facebook-сторінка, а також звертатися до контактного центру Укрзалізниці: у Месенджері та за телефоном 0 800 503 111.
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www.uz.gov.ua 
 #coronavirus
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