Україна: он-лайн карта поширення коронавірусу (COVID-19_

В Україні запустили карту для відстежування поширення коронавірусу. У режимі реального часу можна слідкувати за поширенням COVID-19 в Україні.

Станом на 16 березня, випадки інфікування підтверджено в Чернівецькій та Житомирській областях. Підозри на коронавірус перевіряють у Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській та Сумській областях.

У сервісі відображаються лабораторно підтверджені випадки захворювання (червоним) та підозри щодо ймовірного інфікування (жовтим). Зеленим позначені основні медичні заклади, які можуть приймати інфікованих, і місця, де не підтвердили випадки зараження коронавірусом. Переглянути карту можна за посиланням.