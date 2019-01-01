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У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

У Києві закривають всі заклади, зокрема ТРЦ, нічні клуби та салони краси. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.


– Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу Covid-19 на території столиці, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

З 17 березня у Києві обмежується:
- пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;
- проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів;
- робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі;
- не працюватимуть ТРЦ. За винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.


Змін у роботі громадського транспорту міста поки що немає, а обмеження автобусних перевезень, у тому числі в тому числі приміських – компетенція Кабміну

Посадовці КМДА під час брифінгу розповіли про обмежувальні заходи щодо стримування поширення вірусу COVID-19 у Києві.


Втім, хворих на коронавірус у столиці поки не зафіксовано. Було проведено тести 60 людям, у яких підозрювати цю хворобу, але вони дали негативний результат. У лікарнях Києва є 4 тисячі тестів, які проводяться на основі аналізу крові, а до кінця тижня надійде ще тисяча, де результат визначатиметься за мазком із слизової рота. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан рекомендував людям не купувати тести для самостійного застосування, адже діагностика COVID-19 відбувається на основі комплексу аналізів, а не лише одного тесту. Також посадовець попросив усіх дотримуватися респіраторної гігієни, старатись обмежувати контактування з людьми без нагальної потреби, бути обережними у транспорті тощо.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник звернув увагу на транспортні питання під час обмежувальнх заходів. Він зазанчив, що робота метро та іншого громадського ранспору в Києві не буде обмежена, і також попросив усіх пасажирів бути обережними, бажано одягати маски у транспорті. Він повідомив, що з п’ятниці транспорт проходить дезинфекцію. Він порекомендував усім користуватися транспортом лише для доїїзду на роботу, до лікарні, до аптеки тощо і одягати маскиу громадському транспорті”
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#coronavirus
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