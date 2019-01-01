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Бучанців просять обмежити відвідування центру первинної медико-санітарної допомоги

У зв‘язку з карантином ми просимо вас обмежити відвідування Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.


Планові огляди немовлят, медогляд, щеплення - після завершення карантину.

Звертатеся до своїх лікарів у телефонному режимі. Та приходьте на прийом тільки якщо лікар призначив вам.

Прийом у приміщенні Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги лікарі будуть здійснювати тільки у випадку хвороби.

Дякуємо за розуміння!

Дуже просимо кожного з вас - залишайтесь вдома при можливості. Адже карантин - це режим, якого ми всі повинні дотримуватись заради власної безпеки.
Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в усіх країнах, де її було зафіксовано.


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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина #coronavirus
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