Бучанців просять обмежити відвідування центру первинної медико-санітарної допомоги

У зв‘язку з карантином ми просимо вас обмежити відвідування Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Дуже просимо кожного з вас - залишайтесь вдома при можливості. Адже карантин - це режим, якого ми всі повинні дотримуватись заради власної безпеки.

Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в усіх країнах, де її було зафіксовано.

Планові огляди немовлят, медогляд, щеплення - після завершення карантину.Звертатеся до своїх лікарів у телефонному режимі. Та приходьте на прийом тільки якщо лікар призначив вам.Прийом у приміщенні Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги лікарі будуть здійснювати тільки у випадку хвороби.