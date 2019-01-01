МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення

Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.
Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.
“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.
Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.
“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.