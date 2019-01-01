» » » МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення
  • Сьогодні, 16:32
  • 41
  • 0
+aA | -Aa 

МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення

Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.
Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.

“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.
0 0

#coronavirus
Напечатать
 Інші новини по темі:
Рішення по медицині не прийнято

Рішення по медицині не прийнято

Медицина
Інструкція щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

Інструкція щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

законодавтство
Просвітицька кампанія: Як знизити ризик інфікування коронавірусом?

Просвітицька кампанія: Як знизити ризик інфікування коронавірусом?

Буча та регіон
Верховна Рада прийняла постанову про епідемію грипу

Верховна Рада прийняла постанову про епідемію грипу

статті
МОЗ: Telegram-канал про коронавірус

МОЗ: Telegram-канал про коронавірус

Буча та регіон
Туберкульоз: від боротьби до повного викорінення

Туберкульоз: від боротьби до повного викорінення

Бучанські новини
В Україні почалася епідемія свинячого грипу

В Україні почалася епідемія свинячого грипу

Суспільство
Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

законодавтство
ПАТ "Приватбанк" переходить у стовідсоткову власність держави

ПАТ "Приватбанк" переходить у стовідсоткову власність держави

Суспільство
МОЗ України застерігає лікарів щодо неприпустимості поліпрагмазії в лікуванні ГРВІ та грипу у дітей

МОЗ України застерігає лікарів щодо неприпустимості поліпрагмазії в лікуванні ГРВІ та грипу у дітей

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.