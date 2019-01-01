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Рекомендації від Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Соціальна дистанція. Це означає, залишатися якомога більше часу вдома, починаючи із цього моменту.

- Людям похилого віку обмежити пересування. Молодші повинні попіклуватися про старших.
- Відвідувати тільки продуктові магазини.
- У разі погіршення самопочуття тримати зв’язок зі своїм лікарем.
- Дотримуватись правил індивідуального захисту.
- Відвідувати амбулаторії тільки у разі хвороби. Довідки, медогляди після закінчення карантинних заходів.

Медична допомога:
-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти;
-Черговий кабінет м.Буча, вул. Нове шосе, 5 щоденно з 8.00 до 20.00;
-цілодобово екстрена медична допомога 103.

Рекомендації від Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги
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#coronavirus Буча медицина
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