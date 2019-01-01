Рекомендації від Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Соціальна дистанція. Це означає, залишатися якомога більше часу вдома, починаючи із цього моменту.- Людям похилого віку обмежити пересування. Молодші повинні попіклуватися про старших.- Відвідувати тільки продуктові магазини.- У разі погіршення самопочуття тримати зв’язок зі своїм лікарем.- Дотримуватись правил індивідуального захисту.- Відвідувати амбулаторії тільки у разі хвороби. Довідки, медогляди після закінчення карантинних заходів.Медична допомога:-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти;-Черговий кабінет м.Буча, вул. Нове шосе, 5 щоденно з 8.00 до 20.00;-цілодобово екстрена медична допомога 103.