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Короновірус: В Україні введуть обмежувальні протиепідемічні заходи

МОЗ розповіло, що найближчим часом в Україні планують ввести обмежувальні протиепідемічні заходи.
Віктор Ляшко заявив, що через поширення коронавірусної інфекції буде введена заборона на масові заходи та тимчасово закриватимуться школи.
Про це заступник міністра охорони здоров’я заявив під час зустрічі Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями.
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