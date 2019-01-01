Поліцейські Ірпеня розшукали двох нападників, які нахабно пограбували чоловіка з вадами здоровя

Не зважаючи на те, що зловмисники встигли продати викрадений мобільний телефон, поліцейські у законному порядку вилучили речовий доказ у «нового господаря» та повернули власнику.
У той час, коли житель Ірпеня відпочивав біля свого під’їзду, читаючи телефонну книгу, двоє зловмисників вихопили у нього з рук гаджет. Потерпілий намагався їх наздогнати, однак молодчики одразу збили його з ніг і втекли у невідомому напрямку.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Ірпінського відділу поліції вийшли на слід зловмисників та затримали їх. Ними виявилися 14-ти та 25-річний місцеві жителі. Молодшого з них поліцейські затримали на Черкащині, куди той втік, щоб уникнути відповідальності.
Як з’ясувалось, чоловіка з вадами здоров’я лиходії сприйняли за п’яного, тому і пограбували. Вони розраховували на те, що потерпілий не запам’ятає їхні прикмети. Однак їхні злочинні розрахунки не виправдались.
Житель Ірпеня подякував працівникам поліції за професіоналізм та повернутий мобільний телефон.
За фактом пограбування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодикам та обрання запобіжного заходу для них.