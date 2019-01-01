» » Поліцейські Ірпеня розшукали двох нападників, які нахабно пограбували чоловіка з вадами здоровя
  • Учора, 17:06
  • 65
  • 0
+aA | -Aa 

Поліцейські Ірпеня розшукали двох нападників, які нахабно пограбували чоловіка з вадами здоровя

Не зважаючи на те, що зловмисники встигли продати викрадений мобільний телефон, поліцейські у законному порядку вилучили речовий доказ у «нового господаря» та повернули власнику.



У той час, коли житель Ірпеня відпочивав біля свого під’їзду, читаючи телефонну книгу, двоє зловмисників вихопили у нього з рук гаджет. Потерпілий намагався їх наздогнати, однак молодчики одразу збили його з ніг і втекли у невідомому напрямку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Ірпінського відділу поліції вийшли на слід зловмисників та затримали їх. Ними виявилися 14-ти та 25-річний місцеві жителі. Молодшого з них поліцейські затримали на Черкащині, куди той втік, щоб уникнути відповідальності.

Як з’ясувалось, чоловіка з вадами здоров’я лиходії сприйняли за п’яного, тому і пограбували. Вони розраховували на те, що потерпілий не запам’ятає їхні прикмети. Однак їхні злочинні розрахунки не виправдались.

Житель Ірпеня подякував працівникам поліції за професіоналізм та повернутий мобільний телефон.

За фактом пограбування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодикам та обрання запобіжного заходу для них.
1 0

Поліція Київської області 
 поліція Ірпінь
Напечатать
 Інші новини по темі:
Поліція: Затримано серійних квартирних крадіїв у Бучі та Ірпінь

Поліція: Затримано серійних квартирних крадіїв у Бучі та Ірпінь

Буча та регіон
Буча: Затримано групу квартирних крадіїв

Буча: Затримано групу квартирних крадіїв

Буча та регіон
Поліція: У Бучі оперативно затримали викрадача авто

Поліція: У Бучі оперативно затримали викрадача авто

Буча та регіон
У Бучі затримали зловмисників на місці розбійного нападу

У Бучі затримали зловмисників на місці розбійного нападу

Буча та регіон
Молодики з битою напали на водія та заволоділи його автомобілем

Молодики з битою напали на водія та заволоділи його автомобілем

Буча та регіон
В Ірпені затримано іноземних квартирних крадіїв, які гастролювали Україною

В Ірпені затримано іноземних квартирних крадіїв, які гастролювали Україною

Буча та регіон
Горенка: Розкрито вбивство чоловіка за «гарячим слідом»

Горенка: Розкрито вбивство чоловіка за «гарячим слідом»

Буча та регіон
У Бучі за скоєння тяжких тілесних ушкоджень затримали чолов’ягу-наркомана

У Бучі за скоєння тяжких тілесних ушкоджень затримали чолов’ягу-наркомана

Буча та регіон
Смертельна суперечка: У Лубянці сільські хлопці позбавили життя приїжджого чоловіка

Смертельна суперечка: У Лубянці сільські хлопці позбавили життя приїжджого чоловіка

Буча та регіон
Затримали вбивцю жителя міста Буча

Затримали вбивцю жителя міста Буча

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.