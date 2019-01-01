Бучанська СЗОШ №5 серед переможців GoCamp 2020!

106 шкіл, які у 2020 році візьмуть участь у Всеукраїнському проекті пришкільних мовних таборів GoCamp.

Бучанська СЗОШ №5 увiйшла до списку 500 шкiл Украiни, у яких влiтку, з 1 по 12 червня 2020 року, буде впроваджено Всеукраїнський проект пришкільних мовних таборів GoCamp з іноземними волонтерами. Попереду чотири навчальнi програми (Animal Planet, Art&Creativity, Dreaming Big with Київстар, School as the heart of the community).