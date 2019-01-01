» » Бучанська СЗОШ №5 серед переможців GoCamp 2020!
  • Сьогодні, 11:02
  • 55
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанська СЗОШ №5 серед переможців GoCamp 2020!

106 шкіл, які у 2020 році візьмуть участь у Всеукраїнському проекті пришкільних мовних таборів GoCamp.

Цього року заявку подавали 840 навчальних закладів!

Наступний крок – реєстрація на тренінг для вчителів.
За кілька днів всі вчителі з відібраних шкіл отримають лист, у якому буде посилання для реєстрації на тренінг, а також детальна інформація про подію.

Перша сесію: 01-12 ЧЕРВНЯ

Бучанська СЗОШ №5 увiйшла до списку 500 шкiл Украiни, у яких влiтку, з 1 по 12 червня 2020 року, буде впроваджено Всеукраїнський проект пришкільних мовних таборів GoCamp з іноземними волонтерами. Попереду чотири навчальнi програми (Animal Planet, Art&Creativity, Dreaming Big with Київстар, School as the heart of the community).


Посилання: www.globaloffice.org.ua
0 0

СЗОШ №5 освіта Буча
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанські діти переможці у Всеукраїнському конкурс 'Чубинський Фест'

Бучанські діти переможці у Всеукраїнському конкурс 'Чубинський Фест'

Буча та регіон
Оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»

Оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»

Буча та регіон
ТОП 100: Бучанська Українська гімназія – у рейтингу кращих шкіл України

ТОП 100: Бучанська Українська гімназія – у рейтингу кращих шкіл України

відділ освіти
Переможці обласного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад

Переможці обласного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад

відділ освіти
Результати змагань з шахів серед учнів

Результати змагань з шахів серед учнів

Буча та регіон
Буча та Ірпінь запроваджують мультипрофільне меню у шкільному харчуванні

Буча та Ірпінь запроваджують мультипрофільне меню у шкільному харчуванні

відділ освіти
Бучанська школа №5 змінила рахунки благодійного фонду

Бучанська школа №5 змінила рахунки благодійного фонду

відділ освіти
Бучанські учні зі школи №5 братимуть участь у 29 олімпіадах на обласному етапі

Бучанські учні зі школи №5 братимуть участь у 29 олімпіадах на обласному етапі

Буча та регіон
Мовний літній табір "GoCamp-2019" у Бучанській школі №5

Мовний літній табір "GoCamp-2019" у Бучанській школі №5

Буча та регіон
МОН звільняє школи від зайвої звітності

МОН звільняє школи від зайвої звітності

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.