Бучанська СЗОШ №5 серед переможців GoCamp 2020!

106 шкіл, які у 2020 році візьмуть участь у Всеукраїнському проекті пришкільних мовних таборів GoCamp.

Бучанська СЗОШ №5 увiйшла до списку 500 шкiл Украiни, у яких влiтку, з 1 по 12 червня 2020 року, буде впроваджено Всеукраїнський проект пришкільних мовних таборів GoCamp з іноземними волонтерами. Попереду чотири навчальнi програми (Animal Planet, Art&Creativity, Dreaming Big with Київстар, School as the heart of the community).

Цього року заявку подавали 840 навчальних закладів!Наступний крок – реєстрація на тренінг для вчителів.За кілька днів всі вчителі з відібраних шкіл отримають лист, у якому буде посилання для реєстрації на тренінг, а також детальна інформація про подію.Перша сесію: 01-12 ЧЕРВНЯПосилання: www.globaloffice.org.ua