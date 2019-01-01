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  • Учора, 05:55
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В Ірпінському шпиталю військові медики тренувалися у боротьбі з коронавірусом

На території військового шпиталю у м. Ірпінь під керівництвом командувача Медичних сил Збройних Сил України генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка було проведено тренувальне розгортання військового мобільного госпіталю, перепрофільованого для прийому інфекційних хворих на коронавірус.


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України, відповідно до національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019 – nCov, на території Військово-медичного лікувально-реабілітаційного клінічного центру (м . Ірпінь) під керівництвом командувача Медичних сил Збройних Сил України генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка було проведено тренувальне розгортання військового мобільного госпіталю, перепрофільованого для прийому інфекційних хворих.

До участі у тренуванні були залучені лікарський та середній медичний склад Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», військові фахівці-інфекціоністи, викладацький склад та слухачі Української військово-медичної академії, військовослужбовці Регіонального санітарно-епідеміологічного загону, військової служби правопорядку та підрозділ РХБ захисту.
У ході тренування було розгорнуто необхідні медичні відділення та пости з відповідним функціональним призначенням. Також було проведено імітацію масового надходження «хворих», що дозволило військовим медикам вдосконалити практичні навички з організації прийому, сортування та проведення лікувально-діагностичних заходів інфекційним хворим на висококонтагіозне вірусне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі.

Присутній на тренуванні заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов дав високу оцінку рівню злагодженості та підготовки військових медиків.
В свою чергу перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук вказав на необхідність подальшого нарощування наявного потенціалу.

Також практичну роботу військових медиків із зазначеного питання було продемонстровано уповноваженій Президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьовій, представникам МОЗ України, Товариства Червоного Хреста України та Національної гвардії України.




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госпітальний округ Ірпінь фотофакт #coronavirus
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