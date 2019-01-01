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Поліція: Затримано серійних квартирних крадіїв у Бучі та Ірпень

Зловмисники ґрунтовно підозрюються у вчиненні, щонайменше, трьох крадіжках електроінструментів з помешкань жителів Ірпеня та Бучі. Двох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.



У місті Ірпінь невідомі особи проникли до помешкання шляхом віджиму вікна, звідки викрали електроінструменти. Після скоєння злочину крадії зникли у невідомому напрямку.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів оперативники Ірпінського відділу поліції спільно з колегами Бучанської поліції та за участю групи реагування патрульної поліції встановили, що зловмисники зникли з місця злочину на таксі. Невдовзі поліцейські зупинили авто, що підпадало під орієнтування.

Крадіями виявились 34-річний житель Сумщини та раніше судимий 39-річний місцевий чоловік. Поліцейські виявили та вилучили у них речові докази – майно, викрадене з квартири: болгарка, перфоратор, сумка з будівельними інструментами та інші речі.

За всіма фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Наразі затримані перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області.
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Головне управління Національної поліції в Київській області 
kv.npu.gov.ua
 поліція Ірпінь Буча
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