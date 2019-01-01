Поліція: Затримано серійних квартирних крадіїв у Бучі та Ірпень

Зловмисники ґрунтовно підозрюються у вчиненні, щонайменше, трьох крадіжках електроінструментів з помешкань жителів Ірпеня та Бучі. Двох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У місті Ірпінь невідомі особи проникли до помешкання шляхом віджиму вікна, звідки викрали електроінструменти. Після скоєння злочину крадії зникли у невідомому напрямку.Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів оперативники Ірпінського відділу поліції спільно з колегами Бучанської поліції та за участю групи реагування патрульної поліції встановили, що зловмисники зникли з місця злочину на таксі. Невдовзі поліцейські зупинили авто, що підпадало під орієнтування.Крадіями виявились 34-річний житель Сумщини та раніше судимий 39-річний місцевий чоловік. Поліцейські виявили та вилучили у них речові докази – майно, викрадене з квартири: болгарка, перфоратор, сумка з будівельними інструментами та інші речі.За всіма фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.Наразі затримані перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області.