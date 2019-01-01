Оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»

Із Бучі- на всеукраїнський конкурс

Діти та молодь віком від 5 до 15 років відгукнулися і надали свої роботи .Проведення конкурсу малюнків має за мету заохотити обдаровану і талановиту молодь до збереження природи, відновлення екосистеми, розвитку екологічної свідомості та креативних ідей щодо збереження природи.Оцінюватимуть роботи члени Експертноі групи, до якої увійдуть заслужені художники України, спеціалісти з оцінки дитячої творчості та видатні митці сучасності.✅ І етап завершено (з 4 по 28 лютого 2020 року) – виготовлення та представлення робіт.✅ ІІ етап (з 1 по 5 березня 2020 року) – визначення переможців;✅ ІІІ етап (8 березня 2020 року) – нагородження переможців.Тематика малюнків:- Озеленення України;- Екологія;- Збереження планети;- Дерева, парки та алеї;- Разом ми врятуємо планету!Автори найкращих робіт отримають від Організаторів дипломи переможців та цінні подарунки в стінах українського парламенту!Також нагороди будуть вручені від організаторів акції у Бучанській громаді.Дякуємо керівникам гуртків за організовану роботу!