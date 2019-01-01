» » Оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»
  • Сьогодні, 08:16
  • 46
  • 0
+aA | -Aa 

Оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»

Із Бучі- на всеукраїнський конкурс



У рамках проєкту з висаджування тисячі дерев 20 березня, до якого долучаються мешканці Бучанськоі ОТГ , оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»!

Діти та молодь віком від 5 до 15 років відгукнулися і надали свої роботи .

Проведення конкурсу малюнків має за мету заохотити обдаровану і талановиту молодь до збереження природи, відновлення екосистеми, розвитку екологічної свідомості та креативних ідей щодо збереження природи.

Оцінюватимуть роботи члени Експертноі групи, до якої увійдуть заслужені художники України, спеціалісти з оцінки дитячої творчості та видатні митці сучасності.

✅ І етап завершено (з 4 по 28 лютого 2020 року) – виготовлення та представлення робіт.
✅ ІІ етап (з 1 по 5 березня 2020 року) – визначення переможців;
✅ ІІІ етап (8 березня 2020 року) – нагородження переможців.

Тематика малюнків:
- Озеленення України;
- Екологія;
- Збереження планети;
- Дерева, парки та алеї;
- Разом ми врятуємо планету!

Експертне журі обере 30 переможців!

Автори найкращих робіт отримають від Організаторів дипломи переможців та цінні подарунки в стінах українського парламенту!

Також нагороди будуть вручені від організаторів акції у Бучанській громаді.

Ці роботи вже надійшли на конкурс, тому бажаємо перемоги талановитим художникам із школи мистецтв їм.Л. Ревуцького та Бучанського центру позашкільної роботи!

Дякуємо керівникам гуртків за організовану роботу!



0 0

Прес-центр Бучанської міської ради 
 міські новації
Напечатать
 Інші новини по темі:
Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Буча та регіон
Юні митці з Бучі перемагають на конкурсах

Юні митці з Бучі перемагають на конкурсах

Буча та регіон
19-20 вересня, Ірпінь: Всеукраїнський фестиваль аматорської творчості "Пісенні візерунки"

19-20 вересня, Ірпінь: Всеукраїнський фестиваль аматорської творчості "Пісенні візерунки"

Буча та регіон
Ірпінська ОДПІ: Стартував конкурс дитячої творчості „Майбутнє країни – у мріях дитини”

Ірпінська ОДПІ: Стартував конкурс дитячої творчості „Майбутнє країни – у мріях дитини”

Публікації
Районний етап Всеукраїнського конкурсу "Очима дитини про бюджет країни"

Районний етап Всеукраїнського конкурсу "Очима дитини про бюджет країни"

Публікації
Всеукраїнський дитячий конкурс "Податки очима дітей"

Всеукраїнський дитячий конкурс "Податки очима дітей"

Публікації
1-й Всеукраїнський молодіжний конкурс

1-й Всеукраїнський молодіжний конкурс

Суспільство
Міський фотоконкурс «Молоде обличчя Бучі»

Міський фотоконкурс «Молоде обличчя Бучі»

відділ освіти
Ірпінська ОДПІ: Податки очима дітей - стартує новий конкурс

Ірпінська ОДПІ: Податки очима дітей - стартує новий конкурс

Публікації
Всеукраїнський конкурс творчих проектів "Якби мером був я"

Всеукраїнський конкурс творчих проектів "Якби мером був я"

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.