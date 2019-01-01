Із Бучі- на всеукраїнський конкурс
У рамках проєкту з висаджування тисячі дерев 20 березня, до якого долучаються мешканці Бучанськоі ОТГ , оголошено всеукраїнський тематичний конкурс малюнків «Озеленення України»!
Діти та молодь віком від 5 до 15 років відгукнулися і надали свої роботи .
Проведення конкурсу малюнків має за мету заохотити обдаровану і талановиту молодь до збереження природи, відновлення екосистеми, розвитку екологічної свідомості та креативних ідей щодо збереження природи.
Оцінюватимуть роботи члени Експертноі групи, до якої увійдуть заслужені художники України, спеціалісти з оцінки дитячої творчості та видатні митці сучасності.
✅ І етап завершено (з 4 по 28 лютого 2020 року) – виготовлення та представлення робіт.
✅ ІІ етап (з 1 по 5 березня 2020 року) – визначення переможців;
✅ ІІІ етап (8 березня 2020 року) – нагородження переможців.
Тематика малюнків:
- Озеленення України;
- Екологія;
- Збереження планети;
- Дерева, парки та алеї;
- Разом ми врятуємо планету!
Експертне журі обере 30 переможців!
Автори найкращих робіт отримають від Організаторів дипломи переможців та цінні подарунки в стінах українського парламенту!
Також нагороди будуть вручені від організаторів акції у Бучанській громаді.
Ці роботи вже надійшли на конкурс, тому бажаємо перемоги талановитим художникам із школи мистецтв їм.Л. Ревуцького та Бучанського центру позашкільної роботи!
Дякуємо керівникам гуртків за організовану роботу!