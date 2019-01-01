» » Просвітицька кампанія: Як знизити роизик інфікування коронавірусом?
  • Сьогодні, 11:54
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Просвітицька кампанія: Як знизити роизик інфікування коронавірусом?

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ РОЗПОЧАЛАСЬ ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ «ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСОМ?»


Турбота про людей, передусім, про дітей та молодь, охорона їхнього здоров’я і життя – одне з першочергових і найважливіших завдань органів державної влади.



З цією метою Урядом України розроблено Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року № 93-р.

Як зазначають у Департаменті освіти і науки Київської обласної державної адміністрації до Національної інформаційної кампанії «Як знизити ризик інфікування коронавірусом?» долучилася і система освіти Київської області. Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області розпочали у закладах освіти області просвітницьку кампанію.

Фахівці органів управління освітою та Головного управління Держпрожспоживслужби розпочали проведення зустрічей у школах, інформування батьків відбувається і через соцмережі та спільноти.

Керівникам закладів освіти доручено забезпечити проведення протиепідемічних і профілактичних заходів, інформування батьків, учнів, педагогів про цю хворобу, шляхи її попередження, рекомендації, як убезпечити себе від зараження коронавірусом; оформити тематичні куточки «Коронавірус: профілактика інфікування та поширення».






0 0

#coronavirus медицина грип
Напечатать
 Інші новини по темі:
Всі школи Київської області будуть починати день з гімну України

Всі школи Київської області будуть починати день з гімну України

Суспільство
ДНЗ "Сонячний" - атестований за високим рівнем з відзнакою

ДНЗ "Сонячний" - атестований за високим рівнем з відзнакою

відділ освіти
Буча та Ірпінь запроваджують мультипрофільне меню у шкільному харчуванні

Буча та Ірпінь запроваджують мультипрофільне меню у шкільному харчуванні

відділ освіти
До відома випускників загальноосвітніх шкіл м. Буча

До відома випускників загальноосвітніх шкіл м. Буча

міська юстиція
МОН звільняє школи від зайвої звітності

МОН звільняє школи від зайвої звітності

Суспільство
У Бучі пройшла обласна колегія з освіти

У Бучі пройшла обласна колегія з освіти

Буча та регіон
Освітяни створили свою профспілкову організацію

Освітяни створили свою профспілкову організацію

відділ освіти
Ворзель і Мироцьке офіційно увійшли до складу Бучанської ОТГ

Ворзель і Мироцьке офіційно увійшли до складу Бучанської ОТГ

ВИКОНКОМ
Київська область збільшила закупівлю шкільних автобусів завдяки електронним тендерам

Київська область збільшила закупівлю шкільних автобусів завдяки електронним тендерам

Суспільство
Уряд затвердив перспективний план формування територій громад Київської області

Уряд затвердив перспективний план формування територій громад Київської області

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.