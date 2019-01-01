Просвітицька кампанія: Як знизити роизик інфікування коронавірусом?

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ РОЗПОЧАЛАСЬ ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ «ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСОМ?»

З цією метою Урядом України розроблено Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року № 93-р.Як зазначають у Департаменті освіти і науки Київської обласної державної адміністрації до Національної інформаційної кампанії «Як знизити ризик інфікування коронавірусом?» долучилася і система освіти Київської області. Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області розпочали у закладах освіти області просвітницьку кампанію.Фахівці органів управління освітою та Головного управління Держпрожспоживслужби розпочали проведення зустрічей у школах, інформування батьків відбувається і через соцмережі та спільноти.Керівникам закладів освіти доручено забезпечити проведення протиепідемічних і профілактичних заходів, інформування батьків, учнів, педагогів про цю хворобу, шляхи її попередження, рекомендації, як убезпечити себе від зараження коронавірусом; оформити тематичні куточки «Коронавірус: профілактика інфікування та поширення».