Поліція: 25 до 28 лютого в Бородянці обмеження руху автотранспорту через переїзд

До уваги мешканців Бородянки та гостей міста‼️ Тимчасове обмеження руху автотранспорту через залізничний переїзд станції "Бородянка"⛔️

тимчасово закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд станції "Бородянка". Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.Дотримуйтесь правил дорожнього руху.