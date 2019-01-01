» » Поліція: 25 до 28 лютого в Бородянці обмеження руху автотранспорту через переїзд
  • Учора, 21:56
  • 84
  • 0
+aA | -Aa 

Поліція: 25 до 28 лютого в Бородянці обмеження руху автотранспорту через переїзд

До уваги мешканців Бородянки та гостей міста‼️ Тимчасове обмеження руху автотранспорту через залізничний переїзд станції "Бородянка"⛔️



З 25 до 28 лютого тимчасово закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд станції "Бородянка". Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.

↩️ Об’їзд буде здійснюватися за наступними маршрутами👇
✅ вулицями Вокзальна та Київська міста Бородянка;
✅ залізничним переїздом станції "Загальці";
✅ селищами Волиця, Загальці, Вишняки, Майданівка, Макарівська Буда, Волосинь, Забуяння, Королівка, Озерщина, Дмитрівка, Новий Корогод, Вабля, Дружня.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху.
1 0

Патрульна поліція Київської області 
 Бородянка поліція вокзал переїзд
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бородянка: Жінка кинулася під колеса потягу

Бородянка: Жінка кинулася під колеса потягу

Буча та регіон
26-30 серпня біля ЗОШ №3 облаштовують пішохідний перехід (фотофакт)

26-30 серпня біля ЗОШ №3 облаштовують пішохідний перехід (фотофакт)

Буча та регіон
Зафіксовано спалах африканської чуми свиней в селі Новий Корогод (Бородянка)

Зафіксовано спалах африканської чуми свиней в селі Новий Корогод (Бородянка)

Буча та регіон
В Ірпені до вечора 18 січня закрили залізничний переїзд

В Ірпені до вечора 18 січня закрили залізничний переїзд

Буча та регіон
У Бучі та Ірпені лагодять дорожнє покриття на залізничних переїздах (відеосюжет)

У Бучі та Ірпені лагодять дорожнє покриття на залізничних переїздах (відеосюжет)

Буча та регіон
Протягом 11 квітня залізничний переїзд станції «Ірпінь» буде закрито

Протягом 11 квітня залізничний переїзд станції «Ірпінь» буде закрито

Буча та регіон
Київ: До уваги водіїв! Біля кладовищ діятимуть обмеження в русі

Київ: До уваги водіїв! Біля кладовищ діятимуть обмеження в русі

Суспільство
Зміни в розкладі електропоїздів!

Зміни в розкладі електропоїздів!

транспорт
Бучанський переїзд пообіцяли не закривати

Бучанський переїзд пообіцяли не закривати

Бучанські новини
25 жовтня залізний переїзд у Бучі закрито

25 жовтня залізний переїзд у Бучі закрито

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.