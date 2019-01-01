Поліція: 25 до 28 лютого в Бородянці обмеження руху автотранспорту через переїзд

До уваги мешканців Бородянки та гостей міста‼️ Тимчасове обмеження руху автотранспорту через залізничний переїзд станції "Бородянка"⛔️
З 25 до 28 лютого тимчасово закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд станції "Бородянка". Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.
↩️ Об’їзд буде здійснюватися за наступними маршрутами👇
✅ вулицями Вокзальна та Київська міста Бородянка;
✅ залізничним переїздом станції "Загальці";
✅ селищами Волиця, Загальці, Вишняки, Майданівка, Макарівська Буда, Волосинь, Забуяння, Королівка, Озерщина, Дмитрівка, Новий Корогод, Вабля, Дружня.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху.