Карантин в Санжарах: Підтримуємо лікарів та бажаємо міцного здоровя тимчасовим паціентам

...Люди,які надихають та зміцнюють віру в добро і людяність,є в цьому світі і живуть вони серед нас...

Хочу висловити слова щирої вдячності нашій землячці, мешканці Бучанської об’єднаної громади Ірина Сирченко за вірність обраній професії,відчуття необхідності бути там, де на тебе розраховують і чекають.



Ірина - одна з тих медиків,які не дивлячись ні на що,зараз знаходиться серед медичних працівників,які брали участь у евакуації наших громадян з Уханю та перебувають зараз з ними у Нових Санжарах.

У народі кажуть,що добра людина-це щаслива людина. І доброта обов’язково повертається до того,хто її віддає.

Дякую Вам,пані Ірино!

Дякую Вам звичайна і водночас незвичайна медична сестра!❤️

Бережіть себе і наших громадян!

Пишаємося Вами!



Я всім вдячна за підтримку, за ваші щирі слова. Ми, медики, летівши до Уханя, працювали в одній команді з пілотами, техніками, стюардесами...

Я була неймовірно вражена, що люди, які не мають медичної освіти, можуть робити цю нелегку роботу на всі💯. Кожен з команди розумів, что від його Дій, залежить здоров'я і життя людей. Ми робили одну справу, допомагали один одному. Інколи сили покидали нас, але загальна підтримка, рівновага, відповідальність, харизма та почуття гумору, давали нам наснаги. Не хочеться писати багато про людей, які зустріли нас з "фейєрверками", але їх, набагато менше, нас - більшість🙏

Дякую всім, хто став на захист🙏



Ми всі разом - це зробили! ❤ Дорогі мої, друзі!Я всім вдячна за підтримку, за ваші щирі слова. Ми, медики, летівши до Уханя, працювали в одній команді з пілотами, техніками, стюардесами...Я була неймовірно вражена, що люди, які не мають медичної освіти, можуть робити цю нелегку роботу на всі💯. Кожен з команди розумів, что від його Дій, залежить здоров'я і життя людей. Ми робили одну справу, допомагали один одному. Інколи сили покидали нас, але загальна підтримка, рівновага, відповідальність, харизма та почуття гумору, давали нам наснаги. Не хочеться писати багато про людей, які зустріли нас з "фейєрверками", але їх, набагато менше, нас - більшість🙏Дякую всім, хто став на захист🙏Ми всі разом - це зробили! ❤