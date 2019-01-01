Киевская область: Скупщики органов пытались вывезти четверых детей

Скупщики человеческих органов пытались вывезти в Россию четырех подростков, чтобы вырезать у них на продажу часть печени.

"В прошлом году в Киево-Святошинский суд мы направили такое дело. Его суть: нам поступила информация, что четверых несовершеннолетних из Киевской области дельцы пытались отправить в Москву для удаления части печени. Мы взяли эти сведения в разработку, они подтвердились, затем вышли на четверых фигурантов. Подростками двигало желание быстро разбогатеть. Один из них, кстати, был сыном бывшего полицейского", – сообщил Артем Крищенко.

"Мы установили, что вербовщики, обещая подросткам по несколько тысяч долларов, отвезли их в частную клинику здесь, в Украине, там у них взяли анализы. После этого покупатель печени оплатил проезд, но мы вовремя пресекли это преступление. Добавлю, что в ближайшее время ожидаются громкие задержания. Сейчас в разработке информация о продаже детей и многом другом", – добавил Артем Крищенко.

Об этом рассказал начальник профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко.В полиции уточнили, что преступление было пресечено и детей не дали вывезти из Украины.