У Гостомельській туб.лікарні №2 немає умов для розміщення Українців із Китаю (відео)

Українців, яких евакуюють з Китаю розмістять у Гостомелі. Така інформацій облетіла всеукраїнські ЗМІ та соцмережі кілька днів тому. За повідомленнями, осіб, які перебувають у зоні ризику від ураження уханського вірусу ніби-то мали розмістити у Київській міській туберкульозній лікарні № 2. Вона знаходиться на території селища.
Нашим журналістам керівництво лікарні цю інформацію спростувало. За словами очільника медустанови Віталія Маслюка, жодних розпоряджень щодо розміщення українців з Китаю у цій медустанові від департаменту охорони здоров’я не надходило. Крім того, для лікування евакуйованих людей з Уханю у Київській міській туберкульозній лікарні немає жодних умов.
Нашим журналістам керівництво лікарні цю інформацію спростувало. За словами очільника медустанови Віталія Маслюка, жодних розпоряджень щодо розміщення українців з Китаю у цій медустанові від департаменту охорони здоров’я не надходило. Крім того, для лікування евакуйованих людей з Уханю у Київській міській туберкульозній лікарні немає жодних умов.