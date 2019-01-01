» » У Гостомельській туб.лікарні №2 немає умов для розміщення Українців із Китаю (відео)
  • Учора, 13:51
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У Гостомельській туб.лікарні №2 немає умов для розміщення Українців із Китаю (відео)

Українців, яких евакуюють з Китаю розмістять у Гостомелі. Така інформацій облетіла всеукраїнські ЗМІ та соцмережі кілька днів тому. За повідомленнями, осіб, які перебувають у зоні ризику від ураження уханського вірусу ніби-то мали розмістити у Київській міській туберкульозній лікарні № 2. Вона знаходиться на території селища.

Нашим журналістам керівництво лікарні цю інформацію спростувало. За словами очільника медустанови Віталія Маслюка, жодних розпоряджень щодо розміщення українців з Китаю у цій медустанові від департаменту охорони здоров’я не надходило. Крім того, для лікування евакуйованих людей з Уханю у Київській міській туберкульозній лікарні немає жодних умов.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет Гостомель #coronavirus
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